Граница возможного стёрта: грызуны в Андах обновили рекорд выживания млекопитающих

Биологи обнаружили механизмы выживания андских листоухих мышей (Phyllotis vaccarum), которые обитают на вершинах спящих вулканов Анд. Исследование показало, что грызуны способны жить на высоте до 6739 метров, что значительно превышает ранее установленный предел для млекопитающих в 5500 метров.

Фото: commons.wikimedia.org by Jorge Morales Piderit, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Cordillera de los Andes

Работа, опубликованная в журнале Science, основана на экспедициях и лабораторных анализах, проведенных с 2020 по 2023 год. Команда под руководством Джея Сторца из Университета Небраски-Линкольна отловила мышей на разных высотах — от уровня моря до вершины вулкана Юльяйяко (граница Аргентины и Чили). Для изучения адаптаций часть особей помещали в специальные камеры для имитации экстремального холода и кислородного голодания, а также провели секвенирование генома.

Генетические и поведенческие адаптации

Анализ ДНК выявил локальные генетические изменения у популяций, живущих на больших высотах. Эти модификации позволяют животным эффективнее поддерживать температуру тела и уровень кислорода в крови по сравнению с сородичами из низин. Кроме того, определенные изменения в генах позволили мышам переваривать и обезвреживать токсины в растениях, которые в обычных условиях были бы для них ядовитыми, что критично в условиях скудной растительности высокогорных пустынь.

Исследователи зафиксировали и изменение образа жизни: высокогорные мыши стали более активными в дневное время. Вероятно, это связано с отсутствием хищников на вершинах и стремлением использовать дневное тепло для обогрева.

Биолог Андрей Ворошилов поясняет, что способность организма перерабатывать токсичные вещества часто становится решающим фактором при освоении новых территорий, где привычная кормовая база отсутствует. Это превращает пищевой стресс в эволюционное преимущество.

Ограничения исследования

Несмотря на выраженные физиологические различия, генетически популяции на разных высотах остаются очень схожими. Это указывает на то, что между группами происходит постоянный обмен особями, и высокогорные мыши еще не превратились в отдельный изолированный вид.

Результаты работы уточняют границы выносливости млекопитающих и механизмы их адаптации к гипоксии и холоду. Однако исследование не дает ответа на вопрос, существуют ли другие наземные животные, способные жить еще выше, так как данные касаются только одного вида грызунов.