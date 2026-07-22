Мозг обманул систему: утрата речи не лишает людей способности к сложному мышлению

Нейробиологи из Массачусетского технологического института (MIT) обнаружили, что логическое мышление в мозге работает независимо от областей, отвечающих за обработку языка. Исследование, опубликованное в журнале PNAS, показывает: человек может утратить способность говорить или понимать речь, но при этом сохранить способность решать сложные задачи и выявлять закономерности. Это разграничение указывает на то, что язык является инструментом выражения мыслей, а не единственным механизмом их формирования.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Погружение в разум

Как проверяли связь логики и языка

Для разделения процессов мышления и речи исследователи применили два типа анализа: поведенческий тест с участием людей с тяжелыми нарушениями речи (афазией) и функциональное МРТ здоровых добровольцев. Работа была проведена совместно с группой нейробиолога Розмари Варли из Университетского колледжа Лондона.

В поведенческой части приняли участие два пациента, перенесшие инсульт. Их повреждения затронули зоны обработки языка, что сделало их практически неспособными понимать речь или формулировать предложения. Чтобы исключить влияние вербальных инструкций, ученые разработали визуальные пазлы:

Числовые последовательности: участники искали скрытое правило (например, инверсию цифр), связывающее два списка чисел, и применяли его к новым примерам.

участники искали скрытое правило (например, инверсию цифр), связывающее два списка чисел, и применяли его к новым примерам. Геометрические матрицы: нужно было определить недостающий элемент в матрице узоров для завершения фигуры.

Обе группы — пациенты с афазией и контрольная группа здоровых людей — справились с задачами одинаково успешно, даже при повышении сложности. Пациенты демонстрировали понимание правил через жесты и рисунки, несмотря на отсутствие слов.

Что показали сканы мозга

Чтобы понять, какие именно системы мозга задействованы при решении задач, авторы провели МРТ-сканирование здоровых взрослых. Исследователи сравнили активность зон языка и так называемой "сети множественного спроса" (multiple demand network), которая отвечает за решение сложных проблем.

Участники решали задачи на индуктивное мышление (поиск скрытых правил) и дедуктивное мышление (оценка истинности силлогизмов, например: "Если шар красный, то он большой. Шар красный. Значит ли это, что он большой?"). Снимки показали, что ни один из этих процессов не активировал языковую систему мозга.

При этом обнаружилось различие в работе самой сети мышления: индуктивные задачи активировали сеть множественного спроса, а дедуктивные — нет. Причины этого расхождения остаются предметом дальнейших исследований.

Тип задачи Активность языковых зон Результат при афазии Поиск правил (индукция) Отсутствует Сохранен Силлогизмы (дедукция) Отсутствует Сохранен

Данные подтверждают, что способность к абстрактному логическому выводу не зависит от функциональности речевых центров.

"Сходство структуры языка и логики — например, возможность разбивать сложные правила на простые элементы — часто вводит в заблуждение. Это заставляет полагать, что они используют одну систему, но на деле мозг разделяет эти функции", — отметил учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Где проходит граница вывода

Несмотря на результаты, работа не доказывает полное отсутствие взаимодействия между языком и логикой во всех ситуациях. Исследователи подчеркивают, что язык необходим для получения условия задачи или формулирования ответа, но сам процесс "вычисления" решения происходит в других зонах.

Кроме того, выборка пациентов с афазией была крайне мала (два человека), что характерно для подобных клинических случаев, но ограничивает статистическую мощность поведенческой части исследования. Результаты МРТ дополняют эти данные, но не описывают все возможные варианты логического мышления.

Почему это важно для медицины и ИИ

Выводы работы имеют значение для реабилитации людей с афазией. Часто коммуникативные трудности ошибочно принимают за снижение общего интеллекта. Исследование подтверждает: человек может испытывать сложности с речью, но при этом полноценно управлять финансами, играть в шахматы или принимать сложные стратегические решения.

Также данные интересны для сферы искусственного интеллекта. Современные большие языковые модели (LLM) обучаются исключительно на текстах и имитируют рассуждения через предсказание слов. Тот факт, что человеческий мозг разделяет язык и логику, может помочь в создании новых архитектур ИИ, где механизмы рассуждений будут отделены от генерации текста.

В целом работа уточняет карту организации человеческого мышления, доказывая автономность абстрактного разума. Однако для окончательного подтверждения механизма дедуктивного мышления (который не показал активности в сети множественного спроса) потребуются дополнительные тесты. Подробности исследования доступны в первоисточнике исследования.