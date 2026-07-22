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Спутники больше не станут мусором: миссия NASA и DARPA пересмотрела сроки службы аппаратов

Наука

Робот-сервисный аппарат Mission Robotic Vehicle (MRV) отправлен на геосинхронную орбиту Земли для обслуживания космических аппаратов. Миссия, получившая поддержку NASA, направлена на продление срока службы спутников через установку дополнительных модулей управления.

Спутник на орбите
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Спутник на орбите

Запуск состоялся 21 июля с мыса Канаверал с помощью ракеты-носителя SpaceX Falcon 9. Основная задача аппарата — инспекция и модернизация действующих спутников. Для этого MRV будет устанавливать на них так называемые "поддерживающие модули" (mission extension pods) — малые двигательные установки, которые позволяют продлить работу оборудования на несколько лет.

Проект Robotic Servicing of Geosynchronous Satellites (RSGS) финансируется агентством DARPA. Техническую базу составляют две высокоточные роботизированные руки, разработанные Морской исследовательской лабораторией США. Интеграцией систем на борту MRV занималась компания Northrop Grumman.

Центр космических полетов имени Годдарда (NASA) с 2024 года предоставляет миссии программную и аналитическую поддержку. Специалисты центра разработали инструменты динамического моделирования, ПО для проверки производительности, а также подготовили команду операторов, которые будут управлять роботом в космосе.

Астроном Павел Громов поясняет, что многие спутники на геосинхронной орбите выводятся из эксплуатации преждевременно. Это происходит не из-за поломки электроники, а из-за исчерпания запаса топлива, необходимого для удержания заданной позиции.

Создание такой сервисной инфраструктуры позволяет снизить затраты на обновление орбитальной группировки и внедрять более гибкие конструкции аппаратов. Однако эффективность установки модулей в автоматическом режиме на спутники разных типов ещё предстоит подтвердить в ходе реальных операций на орбите.

Экспертная проверка: астроном Павел Громов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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