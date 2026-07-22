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Древнейшая пещера Австралии поразила ученых: найдены следы манипуляций с огнем возрастом в 25 тысяч лет

Наука

Международная группа археологов обнаружила в австралийской пещере Клоггс свидетельства ритуального сжигания трав, которые охватывают период в 25 тысяч лет. Анализ микроскопических остатков растений показал, что представители народа гунаи-курнаи целенаправленно приносили в пещеру пучки трав для получения золы, не связанной с приготовлением пищи или обогревом. Работа помогает проследить преемственность древних традиций до этнографических свидетельств XIX века.

Пещера с водопадом внутри
Фото: Pravda.ru by Алексей Трусов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пещера с водопадом внутри

Метод фитолитного анализа

Исследование под руководством Эль Гроно из Австралийского национального университета основывалось на изучении фитолитов — кремниевых образований, которые возникают в клетках растений. В отличие от пыльцы, фитолиты не переносятся ветром на большие расстояния, а их структура меняется при воздействии огня. Это позволило ученым точно определить, какие растения попадали в пещеру и подвергались ли они сжиганию.

Анализ выявил, что 97% найденных частиц принадлежат травянистым растениям, а не деревьям. В слоях возрастом 25 тысяч лет археологи зафиксировали обожженные фитолиты стеблей и листьев в зольных прослойках. Отсутствие древесных остатков указывает на то, что это были не обычные бытовые костры, а специфическая деятельность по планомерному сжиганию травы.

Культурная преемственность и ритуалы

Ученые сопоставили находки с записями антрополога Альфреда Хауитта, сделанными в 1880-х годах. Он описывал практики знахарей гунаи-курнаи, которые использовали золу для лечения и магических обрядов. Новые данные подтверждают, что использование растений и огня в пещере Клоггс имело ритуальный характер еще в эпоху палеолита.

Интенсивность культурных практик менялась со временем:

  • 25 000 лет назад: первые надежные следы сжигания трав;
  • 11–12 000 лет назад: использование деревянных палочек, покрытых жиром (обнаружены в предыдущих исследованиях);
  • 4400–1600 лет назад: период наиболее активного и регулярного накопления ритуальной золы;
  • 2000 лет назад: установка в пещере вертикального камня высотой 28 см, со временем обросшего новыми слоями пепла.

Биолог Андрей Ворошилов отмечает, что доминирование травянистых фитолитов в закрытой пещере служит веским аргументом в пользу их антропогенного происхождения, так как естественные пути попадания такого объема биомассы (например, через экскременты животных) были исключены в ходе детального анализа микроструктур.

Результаты работы, опубликованные в журнале Frontiers in Environmental Archaeology, подтверждают статус пещеры как одного из старейших мест непрерывной ритуальной традиции в мире. Однако ученые подчеркивают, что точно интерпретировать смысл древнейших обрядов только на основе золы невозможно — этнографические параллели служат лишь вероятной моделью для понимания поведения людей, живших десятки тысяч лет назад.

Экспертная проверка: биолог Андрей Ворошилов, археолог Павел Синицын
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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