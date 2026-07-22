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Металлические сферы на побережье Австралии: обломки ракеты и пробелы в слежении за мусором

Наука

На побережье Австралии обнаружили металлические сферы, которые, по мнению специалистов, являются обломками ракеты или космического корабля. Находка показала, что механизмы поведения объектов при входе в плотные слои атмосферы до сих пор изучены не полностью.

Металлические шары на пляже
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Металлические шары на пляже

Объекты нашли на пляже в июле 2026 года после того, как местные жители заметили необычные предметы. Предварительный анализ показал, что сферы изготовлены из металлического сплава, который обычно применяют при строительстве космической техники.

Специалисты отмечают, что даже при наличии систем слежения за тысячами фрагментов космического мусора, точные траектории и конечные точки падения многих объектов остаются непредсказуемыми. Случай в Австралии подтверждает проблему точности трекинга и сложности взаимодействия обломков с атмосферой.

Учёный-физик Дмитрий Лапшин поясняет, что при вхождении в атмосферу объект подвергается экстремальному термическому и механическому воздействию, которое может изменить его форму и массу. Это делает расчет точки падения крайне сложным процессом, так как любые изменения аэродинамики объекта смещают его траекторию.

Событие указывает на необходимость улучшения международного обмена данными и разработки более точных моделей симуляции спуска объектов. По мере роста числа запусков от государственных агентств и частных компаний риски неконтролируемого падения мусора увеличиваются.

Находка уточняет, что текущие методы мониторинга имеют пробелы в предсказании финальной точки приземления. Главным ограничением остается недостаток данных о физических изменениях объектов во время сгорания в атмосфере, что требует дальнейших исследований.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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