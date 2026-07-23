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Учёные нашли недостающие части Вселенной: они скрыты в гигантских облаках вокруг галактик

Наука

Обычная "барионная" материя — это мы, наши планеты и далекие звезды. Но после Большого взрыва ее доля составила всего около 17% от общей массы. Видимая часть занимает лишь жалкие 10%. Остальное загадочным образом исчезло с космических радаров. Астрофизики десятилетиями искали, где спрятались "недостающие" частицы, и похоже, наконец-то засекли их хвост.

Глубокий космос
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Глубокий космос

Где спрятался барионный клад?

Если вы ищете ключи в комнате, а их нет на столе — загляните под диван. Ученые решили поступить так же. Они предположили, что материя не исчезла, а просто стала слишком разреженной, чтобы светиться. Исследователи из MIT под руководством Хаочена Вана проанализировали данные об окружающей среде галактик. Вывод однозначен: "пропажа" кучкуется в межгалактическом пространстве. Она не сбежала за горизонт событий, как вирусные микрообъекты в оптических сенсорах, а просто заняла "задние дворы" звездных систем.

"Это не просто хаотичное распределение, мы видим четкую закономерность: чем массивнее и плотнее галактическое "сообщество", тем больше газа скапливается вокруг него", — констатировал в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Радиовсплески как космический скальпель

Для охоты за призраками физики взяли быстрые радиовсплески (FRB). Эти сигналы — как короткие импульсы тока. Проходя сквозь газ, они "размазываются". Чем больше материи на пути у луча, тем сильнее растягивается его "хвост" во времени. Ученые измерили это искажение и превратили его в карту плотности невидимого вещества.

Параметр Значение
Источник сигналов радиотелескоп CHIME
Количество всплесков 2870 сигналов

"Метод гениален своей простотой. Мы используем само пространство как линзу, а радиовсплески — как детекторы плотности среды. Это гораздо эффективнее, чем пытаться рассмотреть излучение, которого просто нет", — подчеркнул астрофизик Алексей Руднев.

Картирование невидимых облаков

Исследователи объединили данные телескопа CHIME и карты галактик DESI. Результаты оказались интересными. "Потеряшка" не заполняет космос ровным слоем. Она собирается в разреженные облака. При этом облака эти огромны. Они окружают галактики на расстоянии до 4 миллионов световых лет. Сами же галактики в разы меньше — всего пара сотен тысяч лет в поперечнике.

Ответы на популярные вопросы о физике космоса

Почему мы раньше не видели эту материю?

Она слишком сильно разрежена и не излучает видимого света. В космосе она холодная и по сути является прозрачным газом.

Могла ли это быть темная материя?

Нет. Темная материя взаимодействует с миром только через гравитацию. Мы же нашли именно барионы — частицы, из которых состоят атомы.

Что даст нам эта карта?

Мы узнаем, как галактики "едят" газ из межгалактического пространства и как эволюционируют в течение миллиардов лет.

Станет ли поиск точнее в будущем?

Да. CHIME ловит все новые всплески. Чем больше данных, тем четче становится "картинка" распределения барионов.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, астрофизик Алексей Руднев
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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