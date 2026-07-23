Обычный грифель внезапно застыл в воздухе: японские учёные научили графит левитировать

Японские исследователи из Киотского университета заставили графит левитировать в магнитном поле. Обычный грифель от карандаша, который мы привыкли ломать в тетрадях, теперь парит в пространстве без внешнего питания. Это не магия — это физический фокус с диамагнетизмом, превращенный в рабочий инструмент.

Фото: Александр Рощин is licensed under Pravda.Ru Тепловые вихри в граффите

Почему графит не хотел левитировать

Диамагнетики отталкиваются от магнитов. Если поле сильное, они побеждают гравитацию и зависают. Проблема графита — в его электропроводности. Физика сурова: токи внутри материала гасили весь эффект "бесшумного полета". Раньше ученые покрывали частицы стеклом, блокируя ток. Но хаотичное расположение частиц убивало подъемную силу. Она просто не концентрировалась в одном векторе.

"Стабильность диамагнитной левитации зависит от симметрии процесса. Хаос — главный враг эксперимента, ведь любая неоднородность структуры превращает потенциальный сенсор в обычный кусок мусора", — констатировал в беседе с Pravda.Ru Дмитрий Лапшин.

Магия стекла и точных расчетов

Инженеры из Киото применили опыт из промышленных технологий. Они покрыли графит стеклом, затем смешали состав с вязкой жидкостью. Всю смесь поместили в поле сверхпроводящего магнита. Вращение чаши с точно подобранной скоростью выровняло частицы по энергетическому минимуму. После высыхания получилась идеально ориентированная пластина.

Параметр Состояние материала Электропроводность Изолирована стеклом Ориентация частиц Строго упорядочена

Пластина ведет себя как миниатюрный ковер-самолет. Она парит, почти не теряя энергию на колебания. Это открывает двери для технологий, где важна высокая чувствительность к слабым внешним воздействиям.

Графит как детектор землетрясений

Во время испытаний произошел случайный успех. Лабораторию тряхнуло из-за землетрясения. Левитирующая пластина отреагировала мгновенно. Импульс был колоссальным для столь простой системы.

"Подобные системы на грани стабильности способны улавливать микровибрации, недоступные для стандартных пьезоэлементов. Это меняет подход к мониторингу техногенных рисков", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности опасных производственных объектов Виталий Корнеев.

Исследователи теперь видят в этом базу для новых диагностических систем. Обычный карандашный грифель, обработанный стеклом, стал точнее многих профессиональных датчиков.

Ответы на популярные вопросы о магнитной левитации

Можно ли так поднять человека?

Теоретически, да. Но для этого потребуется магнитное поле такой силы, которое мгновенно превратит любые металлические предметы в вашей одежде в смертоносные снаряды.

Почему графит лучший выбор?

У графита высокая диамагнитная восприимчивость и доступность. Попытки использовать другие материалы часто разбиваются о технологическую сложность их формовки.

Это опасно для окружающей среды?

Стекло и графит инертны. Метод экологически безопаснее, чем производство многих полимерных датчиков.

Где купить такой сенсор?

Это научная разработка. Устройство пока существует в единственном экземпляре в японской лаборатории.

"Использование магнитных полей для стабилизации механических систем — это следующий этап миниатюризации датчиков. Мы переходим от громоздкой электроники к прямому считыванию физических полей", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-энергетик Сергей Мартынов.

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