Японские исследователи из Киотского университета заставили графит левитировать в магнитном поле. Обычный грифель от карандаша, который мы привыкли ломать в тетрадях, теперь парит в пространстве без внешнего питания. Это не магия — это физический фокус с диамагнетизмом, превращенный в рабочий инструмент.
Диамагнетики отталкиваются от магнитов. Если поле сильное, они побеждают гравитацию и зависают. Проблема графита — в его электропроводности. Физика сурова: токи внутри материала гасили весь эффект "бесшумного полета". Раньше ученые покрывали частицы стеклом, блокируя ток. Но хаотичное расположение частиц убивало подъемную силу. Она просто не концентрировалась в одном векторе.
"Стабильность диамагнитной левитации зависит от симметрии процесса. Хаос — главный враг эксперимента, ведь любая неоднородность структуры превращает потенциальный сенсор в обычный кусок мусора", — констатировал в беседе с Pravda.Ru Дмитрий Лапшин.
Инженеры из Киото применили опыт из промышленных технологий. Они покрыли графит стеклом, затем смешали состав с вязкой жидкостью. Всю смесь поместили в поле сверхпроводящего магнита. Вращение чаши с точно подобранной скоростью выровняло частицы по энергетическому минимуму. После высыхания получилась идеально ориентированная пластина.
|Параметр
|Состояние материала
|Электропроводность
|Изолирована стеклом
|Ориентация частиц
|Строго упорядочена
Пластина ведет себя как миниатюрный ковер-самолет. Она парит, почти не теряя энергию на колебания. Это открывает двери для технологий, где важна высокая чувствительность к слабым внешним воздействиям.
Во время испытаний произошел случайный успех. Лабораторию тряхнуло из-за землетрясения. Левитирующая пластина отреагировала мгновенно. Импульс был колоссальным для столь простой системы.
"Подобные системы на грани стабильности способны улавливать микровибрации, недоступные для стандартных пьезоэлементов. Это меняет подход к мониторингу техногенных рисков", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности опасных производственных объектов Виталий Корнеев.
Исследователи теперь видят в этом базу для новых диагностических систем. Обычный карандашный грифель, обработанный стеклом, стал точнее многих профессиональных датчиков.
Теоретически, да. Но для этого потребуется магнитное поле такой силы, которое мгновенно превратит любые металлические предметы в вашей одежде в смертоносные снаряды.
У графита высокая диамагнитная восприимчивость и доступность. Попытки использовать другие материалы часто разбиваются о технологическую сложность их формовки.
Стекло и графит инертны. Метод экологически безопаснее, чем производство многих полимерных датчиков.
Это научная разработка. Устройство пока существует в единственном экземпляре в японской лаборатории.
"Использование магнитных полей для стабилизации механических систем — это следующий этап миниатюризации датчиков. Мы переходим от громоздкой электроники к прямому считыванию физических полей", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-энергетик Сергей Мартынов.
Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.