Мир замер от таких размеров: находка в Японии перечеркнула старые теории палеонтологии

Палеонтологи из Киотского университета выделили новый род и вид гигантских саламандр, основываясь на анализе окаменелостей из Японии. Находка доказывает, что в плиоцене регион был домом для уникальных земноводных, которые занимали иные экологические ниши по сравнению с современными видами.

Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Археологические раскопки:

Объектом исследования стали три позвонка, найденных в период с 1995 по 1997 год в формации Цубусугава (остров Кюсю). Размеры и местоположение фрагментов позволили установить, что они принадлежали трем разным особям. Древняя амфибия получила название Limnospondylus ajimuensis ("озерный позвонок из Адзиму"). По оценкам ученых, взрослые особи этого вида к 18 годам достигали в длину около 1,1 метра.

В 2001 году остатки предварительно отнесли к роду Andrias, к которому относятся современные гигантские саламандры Китая и Японии. Однако повторный анализ с применением современных технологий выявил специфическое строение центрального грудного позвонка. Эта особенность не встречается ни у одного из пяти известных родов семейства скрытожаберников (Cryptobranchidae), что послужило основанием для выделения нового рода.

Биолог Андрей Ворошилов отмечает, что морфологические отличия часто указывают на разные стратегии выживания: если современные японские саламандры живут в холодных горных реках с быстрым течением, то Limnospondylus ajimuensis был приспособлен к стоячим озерам и заболоченным мелководьям.

По мнению авторов работы, опубликованной в журнале PeerJ, данный род вымер примерно 2,6 миллиона лет назад из-за глобального похолодания на рубеже плиоцена и плейстоцена.

Результат исследования меняет представление о биоразнообразии древнего Японского архипелага и указывает на необходимость пересмотра музейных коллекций. Многие фрагментарные остатки амфибий могли быть ошибочно классифицированы как представители рода Andrias. Сейчас ученым предстоит проверить другие архивные образцы, чтобы уточнить границы распространения нового рода.