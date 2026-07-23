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Всё не так ярко, как кажется: как соцсети вынуждают мозг путать исключение с нормой

Наука

Ленты социальных сетей создают иллюзию яркой жизни. Люди пролистывают бесконечные фото из отпусков, прыжки с парашютом и дорогие рестораны. Возникает когнитивное искажение. Пользователю кажется, что все вокруг живут насыщенно, а он сам проводит время скучно.

образ в социальных сетях
Фото: Own work by Петр Ермилин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
образ в социальных сетях

Западня редкого контента

Исследователи из Вирджинского политехнического института изучили этот феномен. Результаты опубликовали в MIS Quarterly. Дело не в настройках алгоритмов, как принято считать. Сами пользователи создают "диффузию предвзятости к редкости". Человек видит уникальный случай и переоценивает частоту таких событий в реальности. Происходит подмена понятий.

"Мы имеем дело с механизмом, который невозможно отключить программно. Это врожденная особенность нашего восприятия, которую эксплуатируют площадки, транслирующие лишь выбранные кадры успеха", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Шесть шагов к искажению правды

Ученые провели шесть экспериментов. Участникам давали сценарии с вымышленным городом под атакой монстров. Люди выбирали, чем поделиться с другими. Чаще всего они выбирали редкие, необычные ситуации. Это подтвердило гипотезу. Мы стремимся тиражировать исключение, игнорируя норму. Математические модели поведения подтвердили эти выводы на базе тысяч виртуальных пользователей.

Тип контента Реакция аудитории
Рутинный (быт, работа) Низкий охват, игнорирование
Редкий (экстрим, путешествия) Высокий охват, стремление к репосту

Такой фильтр подачи материала меняет восприятие окружающего мира. Люди игнорируют сигналы действительности. Они сравнивают свою внутреннюю кухню с чужой "витриной".

"Мозг примитивно реагирует на новизну — это эволюционный рефлекс. В цифровой среде это приводит к тому, что обыватель чувствует хроническую неудовлетворенность своей жизнью, хотя она абсолютно идентична жизни его подписчиков", — констатировала в беседе с Pravda.Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Почему сознание выбирает иллюзию

Психологи предупреждают: это искажение негативно влияет на самооценку. Осознание ошибки — путь к защите. Ведущий автор исследования Элис Джанг отмечает, что люди часто чувствуют себя второсортными, сидя дома. В реальности же соседи по соцсети сидят в тех же квартирах. Просто они выбирают для публикации те моменты, которые кажутся значимыми. История наших предков наглядно показывает, как мифы рождаются из неполных данных. Сейчас мы наблюдаем цифровую версию этого процесса.

Попробуйте неделю не постить "лучшие моменты". Сравните свои эмоции с периодом, когда вы активно транслировали успех в сети. Разница будет очевидна.

Ответы на популярные вопросы о психологии соцсетей

Почему мои знакомые живут лучше?

Это когнитивное искажение. Они показывают лишь малую долю событий из своей жизни.

Виноваты ли алгоритмы?

Нет, главная причина — человеческое стремление делиться необычным контентом.

Как перестать сравнивать себя с другими?

Признайте: лента — это не энциклопедия реальности, а нарезка ярких картинок.

Можно ли исправить это искажение?

Полностью убрать его нельзя, но осознание проблемы снижает градус психологического дискомфорта.

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Экспертная проверка: психолог Надежда Осипова, преподаватель естественных наук Кирилл Афонин
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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