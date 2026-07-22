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Рискнуть всем ради льда: решение по месту посадки на Луну поставило миссию под удар

Наука » Экология » Космос

Астронавт миссии "Артемида" Виктор Гловер предложил перенести первую пилотируемую высадку 2020-х годов с южного полюса Луны в экваториальную зону. По мнению Гловера, возвращение на знакомые участки поверхности позволит снизить риски и ускорить выполнение задачи. Предложение было озвучено 21 июля на форуме исследовательской науки NASA в Калифорнии.

Спутник Земли Луна
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спутник Земли Луна

Основным аргументом в пользу экватора стало освещение. В приполярных районах Солнце даже днем находится низко над горизонтом, что создает длинные глубокие тени. Это затрудняет визуальную корректировку курса при посадке и делает перемещение по поверхности в скафандрах более опасным.

Гловер предлагает рассматривать возвращение на Луну как программу постепенного усложнения: сначала совершить технически более простую высадку на экваторе, и только в последующих миссиях отправлять людей в высокие широты. При этом астронавт отметил, что его позиция не находит широкой поддержки внутри агентства.

Астроном Павел Громов поясняет, что полярные регионы представляют наибольший научный интерес из-за наличия там водяного льда и возможной вечной мерзлоты. Изучение изотопного состава этих ресурсов может дать ответ на вопрос о происхождении Луны, что делает отказ от полярной посадки в пользу экватора невыгодным с точки зрения науки.

Кроме того, некоторые технические опасения Гловера относительно сложности возврата экипажа с полюса на корабле Orion считаются устаревшими. Текущий план NASA предполагает стыковку Orion со Starship, что расширяет энергетические возможности системы и упрощает маневры по выводу астронавтов с поверхности.

Тем не менее предложение затрагивает критическую проблему: готовность новых скафандров. Оборудование еще не прошло полный цикл испытаний в условиях экстремальных температурных перепадов, характерных для Луны. В таких обстоятельствах работа в затененных полярных зонах действительно может оказаться сложнее, чем на освещенном экваторе.

Экспертная проверка: астроном Павел Громов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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