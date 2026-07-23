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Скромная прогулка обернулась сенсацией: в Квебеке нашли кольцевой след древней катастрофы

Наука

Обычный туристический поход по квебекскому региону Кот-Нор превратился для канадца Жоэля Лапуанта в научную находку. Изучая снимки в Google Maps, астроном-любитель заметил странный изгиб рельефа около озера Марсаль. Кольцевой рисунок выглядел как след древней катастрофы. Лапуант отправил гипотезу на сайт Impact Earth. Исследование подтвердило ударное происхождение объекта, получившего имя Ухакатик.

Столкновение с астероидом
Фото: Pravda.ru by Игорь Власов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Столкновение с астероидом

Случайное открытие длиной в 25 километров

Земля — мастер маскировки. Тектоника плит и эрозия стирают следы падения космических тел. Ухакатик диаметром 25 километров избежал этой участи. Его возраст составляет около 390 миллионов лет. Название согласовано с советом коренного народа инну, на чьи земли упал метеорит. Специалисты относят находку к крупнейшим ударным структурам, найденным за последние годы.

"Найти такой объект случайно - невероятная удача. В отличие от Гренландской структуры Гайавата, которую мы обсуждали в контексте радиального разрушения материалов, Ухакатик виден отчетливо и не скрыт под льдом", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Тайна черных ящиков земной коры

Геологи нашли на месте падения следы экстремальных нагрузок. Породы подверглись ударному метаморфизму: сверхмощный импульс взрыва деформировал структуру камня. Исследователи обнаружили импактиты — застывшие капли расплава. Обычно эрозия уничтожает такие свидетельства, но здесь они уцелели. Также найдены конусы сотрясения — характерные "веера", возникающие только при падении метеоритов.

Характеристика Параметры Ухакатика
Диаметр структуры 25 километров
Возраст объекта 390 миллионов лет

Для науки каждый такой кратер — черный ящик, сохраняющий историю столкновений. Изучение этих структур помогает понять, как космические камни перекраивают лицо планеты.

"Мы видим здесь тот же процесс, что при формировании лунного кратера Тихо. Это идеальная лаборатория, где природа сама провела эксперимент с нагревом и давлением", — объяснил в беседе с Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.

Земной полигон для будущих лунных миссий

Геологи теперь имеют готовый шаблон для работы. Опыт экспедиций на кратер Каместастин, богатый анортозитом, помог ученым быстро классифицировать Ухакатик. Минерал анортозит покрывает значительные площади на южном полюсе Луны. Подготовка астронавтов миссии Artemis II опирается на данные, полученные при изучении таких земных "близнецов" спутника. Информация об открытии будет представлена на профильном собрании Метеоритного общества во Франкфурте.

Ответы на популярные вопросы о кратерах

Как отличить обычное озеро от ударного кратера?

У кратеров всегда есть характерная приподнятая кольцевая кромка и специфические породы, измененные взрывным давлением, которые не встречаются в обычных геологических формациях.

Почему кратеры часто называют "космическими шрамами"?

Потому что они — единственное, что остается после падения метеоритов. Само событие мгновенно, а след остается на миллионы лет.

Помогают ли земные кратеры в освоении космоса?

Да. Мы тренируем астронавтов на земных аналогах (как Каместастин), чтобы они понимали состав лунного или марсианского грунта.

Может ли кратер снова стать опасным?

Нет. Кратер — это "музей" события из прошлого. Он уже не несет никакой угрозы, кроме риска споткнуться о научный артефакт.

"Использование таких полигонов для безопасности экипажей в космосе критически важно. Мы отрабатываем навыки анализа, не отправляясь в полет", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

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