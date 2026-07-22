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Ты очень холодна, детка: температура ядра Земли оказалась существенно ниже прежних расчётов

Наука

Сердце нашей планеты хранит тайны, которые ученые пытаются разгадать не один десяток лет. Последние данные говорят: внутри Земли намного прохладнее, чем мы привыкли думать. Исследователи из Института Карнеги сдвинули планку температур на 1000 градусов вниз. Это меняет все наши представления о том, как работает магнитное "динамо" и почему вообще планета до сих пор жива.

Мантия земли
Фото: Александр Рощин is licensed under Pravda.Ru
Мантия земли

Парадокс "холодного" ядра

Земное ядро напоминает слоеный пирог из железа. Снаружи — раскаленный "суп", а внутри — твердое тело размером с Луну. Долгое время физики сходились в одном: в центре планеты адская жара, около 6000 кельвинов. Иначе под колоссальным давлением железо просто не застыло бы в ядро. Но математические модели физики космоса выдали сбой. По расчетам, внутреннее ядро должно было начать кристаллизоваться совсем недавно. Откуда тогда взялось магнитное поле, которое существует миллиарды лет?

"Старые расчеты просто не сходились с реальностью. Мы искали ошибку в формулах, но проблема оказалась в исходных данных о температуре плавления металлов", — отметил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Лабораторная кухня под давлением

Майкл Уолтер пять лет настраивал эксперимент, чтобы заглянуть в недра. Он сжимал образцы железа между алмазами до давления в 2 миллиона атмосфер. Секрет точности — в импульсном нагреве. Ученые подавали ток микросекундными порциями. Они следили не за цветом железа, а за "остановкой роста температуры". Когда энергия уходит на плавление, нагрев замедляется. Результат оказался неожиданным: железо плавится при 4420-5220 кельвинах. Это на 1000 градусов меньше, чем гласили научные прогнозы прошлого века.

Параметр Старая теория Новые данные
Температура плавления выше 6000 К 4284-5220 К
Статус ядра "Новое", молодое Древнее, стабильное

Почему магнитное поле не исчезло?

Эти цифры все расставляют по местам. Становится ясно, почему техногенные риски и охлаждение недр поддерживали динамо с самого начала. Одно лишь медленное остывание справлялось с задачей до того, как ядро начало затвердевать. Теперь теория "термического геодинамо" выглядит куда надежнее, чем раньше. Это похоже на работу старого двигателя: он требует меньше топлива для поддержания хода, чем мы предполагали.

"Если внутреннее ядро холоднее, это меняет баланс плотности металлов в мантии. Мы буквально переписываем учебники геологии", — предположил в беседе с Pravda.Ru ученый-химик Илья Сафронов.

Загадка границы с мантией

Если ядро холоднее, значит, и на границе с мантией температура ниже. Это рушит модель плавления пород в "горячих точках". Те самые аномалии, где сейсмические волны замедляются (считалось, что там плавится камень), могут иметь иную природу. Скептики, вроде экспертов по недрам, уже готовят опровержения. Дискуссия, которую считали закрытой, вспыхнула с новой силой.

"Натурные эксперименты — это не компьютерный расчет. Уолтер показал, что мы слишком доверяли абстракциям вместо реальных замеров фазовых переходов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.

Ответы на популярные вопросы о ядре Земли

Может ли ядро Земли полностью застыть?

Теоретически — да, но это займет миллиарды лет. Пока планета теряет тепло, ядро будет постепенно твердеть.

Почему ядро состоит из железа?

Железо стало основным компонентом при формировании цивилизаций и самой планеты из газопылевого облака из-за своей распространенности и плотности.

Как теплопроводность влияет на магнитное поле?

Чем лучше железо проводит тепло, тем сложнее перемешивать "жидкий суп" во внешнем ядре, что критично для поддержания экосистем и защиты Земли от радиации.

Нужно ли нам бояться остывания ядра?

Это естественный процесс. До полной потери магнитного поля человечество будет существовать в других условиях или уже найдет ответы на вызовы мировой энергетики.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, учёный-химик Илья Сафронов, историк науки Сергей Белов
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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