Старый космический таран не прошел бесследно для Млечного пути: диск повело и гало вспыхнуло

Десять миллиардов лет назад Млечный Путь пережил столкновение, навсегда изменившее его облик. Наша Галактика буквально врезалась в карликового соседа, известного как Гайя-Энцелад. Удар был настолько мощным, что диск Млечного Пути развернулся на 90 градусов. К таким выводам пришли исследователи из Даремского университета, представив результаты суперкомпьютерного моделирования на Национальном астрономическом собрании в Бирмингеме.

Фото: commons.wikimedia.org by Giannismanthosg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Млечный путь

История "космической сосиски"

Галактику Гайя-Энцелад астрономы прозвали "сосиской" не из-за аппетита. Все дело в странных траекториях звезд. Анализ данных миссии "Гайя" показал: многие светила в гало Млечного Пути движутся по сильно вытянутым орбитам. Эти пути — "шрамы" от древнего удара. Система Гайя-Энцелад, содержащая газ и темную материю общей массой свыше 10 миллиардов солнечных, врезалась прямо в наш центр.

"Столкновение с такими объектами — это не просто хаотичный процесс. Это архитектурное событие, переписывающее правила вращения всей системы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Как работает компьютерная модель

Астрономов смущала скорость вращения светил. Звезды главного диска крутятся на 220 км/с. Звезды гало — еле-еле, на 25 км/с. Логика проста: если не хочешь, чтобы физика тебя подвела, построй симуляцию. Модели показали, что именно лобовое столкновение эффективно гасит скорость гало и заставляет диск "кувыркаться".

Характеристика Скорость вращения Звезды диска Млечного Пути ~ 220 км/с Звезды звездного гало ~ 25 км/с

Это слияние стало последним глобальным изменением для нашего дома. Оно сформировало балдж и "населило" гало пришлыми звездами. Сейчас Галактика спокойна, хотя экологические катастрофы здесь выражаются лишь в поглощении мелких карликовых систем.

"Масштаб влияния зависит от массы пришельца. Гайя-Энцелад обладала серьезным весом, сравнимым с нейропластичностью структур Галактики того времени", — отметил в беседе с Pravda.Ru ученый-астрофизик Алексей Руднев.

Что ждет наш дом в будущем

Сейчас мы столкнулись с крошечной эллиптической галактикой в созвездии Стрельца. Событие проходит незаметно — Млечный Путь слишком окреп. Гораздо интереснее слияние с Большим Магеллановым Облаком, которое маячит на горизонте через пару миллиардов лет. Кирилл Батраков из Даремского университета отмечает, что это будет новая крупная перестройка наших космических границ.

Ответы на популярные вопросы

Почему галактику назвали "сосиской"?

Из-за формы орбит звезд. В ходе моделирования выяснилось, что при ударе они вытянулись, напоминая продолговатый объект.

Насколько крупным было столкновение?

Гайя-Энцелад содержала более 10 миллиардов солнечных масс. Это радикально изменило облик нашей системы.

Грозит ли нам сейчас что-то подобное?

Нет. Млечный Путь стал слишком массивным, чтобы мелкие галактики могли его "перевернуть" повторно.

Как ученые фиксируют такие древние события?

По траекториям звезд. Они хранят кинетическую память о древних катастрофах в своих скоростях и направлениях движения.

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