Августовское небо станет ярче: в 2026 году Персеиды устроят ночное шоу без лишней засветки

Ночное небо вспыхивает резким изумрудным светом. Это летят Персеиды — метеоры, которые превращают скучный августовский мрак в грандиозное физическое шоу. За каждой вспышкой стоит комета 109P/Свифта — Туттля, ледяная глыба диаметром 26 километров. Она болтается по Солнечной системе, оставляя путевые заметки в виде миллионов песчинок.

Фото: Flickr by Ww2censor, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Метеорный поток Персеиды

История космической пыли

Маленькая песчинка отрывается от кометы при нагреве. Солнце жарит лёд, газ расширяется, мусор разлетается в пустоте. Эта пыль обречена на вечное скитание по космическим магистралям. На орбиту каждой частицы влияет гравитация планет и солнечное давление. Такие шлейфы растянуты на миллиарды километров. Земля врезается в них ежегодно, словно автомобиль в облако дорожной пыли.

"Это не просто камни, это реликты формирования Солнечной системы. Скорость входа в атмосферу делает их похожими на миниатюрные снаряды, высвобождающие энергию мгновенно", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Математика огненного финала

Конец путешествия частицы выглядит как яркий трек. Микрометеороид входит в атмосферу на скорости 212 433 км/ч. Трение превращает его в пыль за доли секунды. В пиковые моменты небо генерирует до 100 огненных линий каждые 60 минут. Никаких капитальных укрытий не нужно — достаточно просто поднять голову.

Параметр Характеристика Средняя скорость входа 212 433 км/ч Диаметр родительской кометы 26 км

Почему этот год особенный

Август 2026 года дарит отличную видимость. Новолуние 12 августа убирает лишнюю засветку. Темное небо — идеальный экран для слабых метеоров. Параллельно с потоком северное полушарие ждет солнечное затмение над Исландией и Испанией. Дневные сумерки могут обнажить даже редкие болиды.

"Атмосферные условия и фаза Луны критически важны для регистрации спектральных следов метеоров. В этом году мы имеем окно, минимизирующее световой шум", — отметил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Где искать хвосты метеоров

Радиант потока лежит в созвездии Персея. Ищите его через Большую Медведицу и Кассиопею. Не смотрите строго в точку вылета. Метеоры с длинными хвостами чаще появляются в стороне от нее. Ваш взгляд должен быть направлен на восток или север. Оставьте центр радианта в области периферийного зрения.

Как не пропустить "звездный дождь"?

Если вы решили снимать метеоры на камеру, используйте длинную выдержку и штатив. Отсутствие лунной засветки — это бонус, который нельзя упускать. Заранее проверьте прогноз погоды, чтобы облака не закрыли сектор обзора.

Ответы на популярные вопросы о Персеидах

Нужен ли телескоп для наблюдений?

Нет, метеоры лучше видны невооруженным глазом из-за их высокой скорости и широкой траектории.

Почему метеоры вспыхивают зеленым?

Цвет зависит от химического состава частицы; возбуждение молекул воздуха при ионизации дает специфическое свечение.

Можно ли увидеть поток из города?

Городской свет — враг астрономии. Выезжайте за 30-40 км от жилых массивов для лучшего результата.

Сколько длится активность Персеид?

Земля проходит через шлейф с 17 июля по 24 августа, но пик всегда приходится на 12-13 число.

"Наблюдение за космосом развивает когнитивные навыки и нейропластичность мозга, заставляя его анализировать динамические объекты в реальном времени", — констатировал в беседе с Pravda. Ru астроном Павел Громов.

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