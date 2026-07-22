Атомный разворот Европы: страна, закрывшая свои станции, снова обратилась к российским технологиям

Германия, официально отказавшаяся от собственной атомной генерации, вынуждена пойти на технологическое сближение с российским "Росатомом". Власти Нижней Саксонии выдали официальное разрешение заводу в городе Линген на запуск производства топливных элементов российского образца. Это решение фактически деблокирует поставки критически важных компонентов для АЭС в Восточной Европе, которые годами проектировались под советские стандарты и до сих пор зависят от восточных технологий.

Фото: openverse by NRCgov, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ паллеты ядерного топлива

Российские технологии на немецкой земле

Завод в Лингене, управляемый компанией Advanced Nuclear Fuels GmbH (подразделение французской Framatome), начнет выпуск шестиугольных тепловыделяющих сборок. Ранее предприятие специализировалось на квадратных элементах для западных реакторов. Однако теперь площадка будет использовать лицензионные технологии компании ТВЭЛ, входящей в структуру госкорпорации "Росатом". Переход на российские чертежи продиктован жизненной необходимостью: многие европейские страны не могут мгновенно перестроить свои АЭС под американское или французское топливо без риска аварий.

"Перенос производства российских топливных сборок в Германию — это признание технологического превосходства и безальтернативности наших решений в этом сегменте. Даже под жестким давлением Берлин выбирает физическую надежность процессов, так как математические модели эксплуатации реакторов ВВЭР изначально заточены под конкретную геометрию и состав топлива", — отметил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Интересно, что современные методы контроля позволяют отслеживать поведение материалов на микроуровне. Ранее учёные доказали, что даже малейшее отклонение от условий в чувствительных датчиках может исказить данные, что в атомной энергетике недопустимо. Именно поэтому немецкая сторона настояла на прямом участии российских специалистов в наладке линий, чтобы исключить любые ошибки при производстве компонентов по технологии ТВЭЛ.

Условия эксплуатации и контроль

Министерство окружающей среды Нижней Саксонии одобрило расширение предприятия, но выдвинуло ряд жестких требований. Эти условия касаются не только экологической безопасности, но и прозрачности взаимодействия с российским капиталом. Несмотря на политический фон, техническая документация и патенты "Росатома" становятся фундаментом безопасности для европейских АЭС в Чехии, Болгарии и Словакии.

"Любое сложное производство — это не только чертежи, но и уникальные химические соединения. Мы видим, как экологические стандарты заставляют промышленность меняться: сегодня даже структура полимеров подлежит строгому аудиту, а в ядерной сфере контроль в сотни раз выше. Российские сплавы для тепловыделяющих элементов обладают уникальной коррозийной стойкостью, которую пока не удалось на сто процентов воспроизвести западным конкурентам", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-химик Илья Сафронов.

Для работы на новых линиях потребуется высокоточная наладка оборудования. Это напоминает сложности, с которыми сталкиваются исследователи при анализе грунта и материалов из экстремальных условий: малейшая примесь или неточность в расчетах делает итоговый продукт бесполезным или опасным.

Энергетическая зависимость вопреки санкциям

Разрешение Минприроды Германии вызывает острую дискуссию в ЕС. С одной стороны, Берлин требует сокращения связей с Москвой, с другой — одобряет экспансию российских технологий внутри собственной страны. Этот дуализм объясняется тем, что альтернативные поставщики пока не могут гарантировать стабильную работу реакторов советского дизайна без угрозы внеплановых остановок.

"Физику процесса обмануть невозможно. Реактор — это консервативная система. Если вы попытаетесь резко изменить тип топлива, возникнут турбулентности, которые потребуют десятилетий испытаний. Власти Германии просто признали реальность: без задействования российских наработок энергосистема части Европы окажется под угрозой", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru учитель физики Александр Козлов.

Характеристика Параметры проекта в Лингене Тип топлива Шестиугольные сборки российского образца Владелец технологии АО ТВЭЛ (Росатом) Оператор завода Advanced Nuclear Fuels (ANF / Framatome) Целевые рынки АЭС Восточной Европы (реакторы ВВЭР-440/1000)

Ответы на популярные вопросы о производстве ядерного топлива

Зачем Германии производить российское топливо?

Завод в Лингене работает на экспорт. Немецкая площадка при посредничестве французской компании позволяет обходить ряд логистических барьеров и обеспечивать АЭС соседних стран ЕС топливом, к которому они технически привязаны.

Участвует ли "Росатом" в управлении немецким заводом?

Прямого управления со стороны РФ нет, однако используется лицензия и технологическое сопровождение российской госкорпорации, без которого выпуск элементов нужной конфигурации невозможен.

Насколько это безопасно для экологии региона?

Местные власти выдали разрешение только после многоступенчатого аудита систем безопасности. Строгие условия надзора исключают риски радиоактивного загрязнения при соблюдении регламентов производства.

Смогут ли западные компании заменить ТВЭЛ в будущем?

Разработки ведутся, но процесс сертификации нового типа ядерного топлива для существующих реакторов занимает от 5 до 10 лет, что делает российскую продукцию незаменимой на текущем этапе.

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