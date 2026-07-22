Море получает новую ловушку: привычные бутылки исчезают с пляжей, оставляя опасный след

Пластиковый мусор на пляжах тропиков превращается в пыль в 16 раз быстрее, чем в суровых условиях Арктики. К такому неожиданному выводу пришла совместная группа ученых из России и Китая, исследовав темпы распада полимеров в разных климатических зонах. Оказалось, что жара и агрессивное солнце не просто "плавят" бутылки и пакеты, а дробят их на миллионы микроскопических фрагментов, которые практически невозможно собрать, что создает скрытую угрозу для мирового океана.

Фото: Designed by Freepik by https://www.freepik.com/author/mb-photoarts is licensed under Public domian Пластиковые отходы

Как климат диктует правила распада

Исследование специалистов Института океанологии РАН показало, что традиционные представления о долговечности пластика нуждаются в корректировке. В теплых широтах процесс окисления полимеров под воздействием ультрафиолета идет с колоссальной скоростью. Солнечное излучение делает материал хрупким, после чего морской прибой и трение о песок довершают дело, превращая крупные объекты в мезопластик (частицы размером от 0,1 до 2,5 см). Эти процессы напоминают те, что приводят к возникновению безжизненных пустынь в океане, где экосистема теряет способность к восстановлению.

"Скорость разрушения пластика в тропиках — это палка о двух концах. С одной стороны, крупные объекты исчезают с глаз, но с другой — они рассыпаются на миллиарды крупиц, которые моментально впитывают токсины и становятся ядовитой 'едой' для планктона и рыб", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

От холодных вод до экватора: география проекта

Научный проект длился пять лет — с 2021 по 2025 год. За это время ученые проинспектировали 26 побережий на территориях России и Китая. Сравнение проводилось между арктическими зонами, где холод консервирует мусор годами, и тропическими пляжами Тихого океана. Разница в накоплении мелких фракций оказалась ошеломляющей: там, где светит яркое солнце, концентрация рассыпавшегося пластика в 16 раз выше. Это открытие заставляет пересмотреть методы создания сверхчистых материалов и подходы к утилизации отходов.

"Физика процесса здесь проста: тепловая энергия ускоряет химические реакции в цепочках полимеров. В Арктике пластик сохраняет структуру десятилетиями, работая как инородное тело, в то время как на юге он превращается в эрозийную массу, меняющую состав прибрежного грунта", — отметил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Микропластик: невидимая катастрофа для экосистем

Главная опасность мелкодисперсного пластика заключается в его мобильности. Течения разносят микрочастицы на тысячи километров, загрязняя даже те уголки планеты, где нет человеческих поселений. Мезопластик легко проникает в организмы морских птиц и рыб, вызывая у них ложное чувство сытости, из-за чего животные гибнут от истощения. Подобные механизмы биологического обмана встречаются и в медицине, когда определенные факторы заставляют организм игнорировать сигналы сытости, нарушая естественный метаболизм.

Сотрудница Института океанологии РАН Ольга Лобчук подчеркнула, что их работа стала первым в мире доказательством того, насколько сильно климат управляет "жизненным циклом" мусора. Это открытие требует пересмотра экологических регламентов. Ситуация напоминает научные дискуссии о подлинности лунного грунта: когда новые физические данные закрывают десятилетние споры о том, как ведет себя материя в экстремальных условиях.

Новые стратегии очистки побережья

Ученые уверены: бороться с мусором везде одинаково — ошибка. В жарких странах очистку берегов нужно проводить максимально оперативно, буквально за считанные дни после появления отходов, пока солнце не превратило их в неуловимую пыль. В северных широтах, напротив, основной упор стоит делать на поиске и сборе крупных ловушек для мусора, учитывая, что в холоде пластик остается целым гораздо дольше. Выявление таких закономерностей сродни работе новых оптических сенсоров, позволяющих видеть детали там, где раньше был лишь общий шум.

"Результаты исследования — это не просто теория, а готовая инструкция для экологических служб. Мы видим, что природа сама подсказывает, где нужно действовать на опережение, чтобы не допустить тотального загрязнения пищевых цепочек микропластиком", — объяснил в беседе с Pravda.Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.

Ответы на популярные вопросы о деградации пластика

Почему в тропиках пластик разрушается быстрее?

Основными факторами являются высокая температура воды и воздуха, а также интенсивное ультрафиолетовое излучение. Эти условия запускают фотодеструкцию — процесс химического разрушения связей в полимерах, делая их крайне ломкими.

Что такое мезопластик?

Это фрагменты пластикового мусора размером от нескольких миллиметров до пары сантиметров. Именно они образуются в огромных количествах на пляжах Китая и южных регионов в результате быстрого распада крупных бутылок и контейнеров.

Безопаснее ли пластик, который быстро рассыпается?

Нет, это опасное заблуждение. Мелкие частицы гораздо труднее собрать техническими средствами, они легче переносятся ветром и водой, а также активнее поглощаются морскими обитателями, попадая в итоге на стол человека.

Как результаты исследования помогут экологии?

Ученые предложили дифференцированный подход к очистке: в южных широтах необходима высокая частота уборки для предотвращения распада мусора, а в Арктике — фокус на извлечении крупных, долгоживущих пластиковых объектов.

Читайте также