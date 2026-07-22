Наука обманула физику: расчеты МФТИ открыли путь к обнаружению вирусов в шуме

Исследователи из МФТИ создали теоретическую модель оптического сенсора, которая подтвердила возможность сверхточного обнаружения микрообъектов даже в условиях высокого светового шума. Работа объясняет, как фазовые сингулярности позволяют фиксировать минимальные концентрации вирусов и биомолекул, несмотря на критическое ослабление сигнала в точке измерения. Результаты исследования, опубликованные в журнале Nanophotonics, показывают, что небольшое управляемое отклонение от идеальных условий повышает реальную точность устройства.

Фото: NewsInfo.Ru by Марина Егорова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вирус

Где исчезает амплитуда: эффект сингулярности

Работа детектора основана на регистрации показателя преломления вещества (аналита). В оптических сенсорах этого типа используется явление фазовой сингулярности — специфической точки, в которой амплитуда отраженного света падает до нуля, а фаза волны становится неопределенной. Вблизи этой зоны фаза оптического отклика меняется скачкообразно даже при незначительном присутствии сторонних молекул.

Теоретически это дает колоссальную чувствительность, позволяя заметить единичные вирусы или следы опасных химикатов. Однако на практике возникает "парадокс тишины": в точке сингулярности отраженного света почти нет, а значит, полезный сигнал становится сопоставим с фоновым шумом детектора. До сих пор не было ясно, способен ли такой прибор работать вне рамок идеальных математических условий.

Как моделировали "фотонную случайность"

Для проверки жизнеспособности метода авторы разработали цифровую модель эллипсометрического сенсора. Вместо непрерывного идеального потока энергии они ввели в расчеты дробовой шум — естественную случайность в количестве регистрируемых фотонов. Это позволило воссоздать условия реального физического эксперимента, где мощность источника ограничена, а электроника вносит погрешности.

"Математическое моделирование позволило увидеть, что оптический отклик остается стабильным даже при экстремально слабом сигнале. Мы обнаружили, что шум не уничтожает данные полностью, а лишь задает порог, которым можно управлять через геометрию падения луча", — отметил учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Ученые провели серию численных симуляций, меняя мощность света и углы отражения. Модель связала абстрактную оптическую фазу с количеством частиц, которые реально долетают до сенсора и преобразуются в электрический ток.

Компромисс между шумом и чувствительностью

Анализ показал, что попытка работать в "идеальной" точке сингулярности — ошибка. В этой позиции чувствительность максимальна, но шум полностью перекрывает полезную информацию. Исследователи обнаружили существование оптимального режима: если немного "отстроиться" от точки нулевой амплитуды, уровень шума падает значительно быстрее, чем снижается чувствительность.

Параметр измерения Влияние отклонения от сингулярности Чувствительность Плавно снижается при удалении от расчетной точки Устойчивость к шуму Резко возрастает, делая сигнал четким и различимым Разрешение прибора Улучшается за счет очистки данных от "мусора"

Выяснилось, что угол падения света служит "регулятором" точности. При небольшом отклонении сенсор перестает быть математически идеальным, но становится физически надежным. Это доказывает, что технология применима в компактных устройствах, где нельзя использовать мощные лазеры для подавления помех.

Ограничения и перспективы

Несмотря на успех моделирования, работа остается теоретическим обоснованием. Ученые подтвердили устойчивость алгоритмов к дробовому шуму фотонов, однако в реальной среде на сенсор будут влиять и другие факторы: тепловые колебания аппаратуры, загрязнение поверхности аналита и нестабильность источника питания. Эти параметры в данной модели не учитывались.

Работа утверждает принципиальную возможность создания носимых детекторов вирусов, но не является описанием готового прибора. Следующим этапом станет экспериментальная проверка на физическом эллипсометре, чтобы определить, насколько точно теоретические "ручки настройки" совпадают с поведением реальных материалов.

Ответы на популярные вопросы

Это уже готовый прибор для поликлиник?

Нет, это математическое доказательство того, что такие приборы могут работать в реальности. Физики подтвердили, что световой шум не мешает измерениям, если правильно настроить угол падения луча.

Почему работа важна для медицины?

Метод позволяет обнаруживать объекты размером с вирус без сложной подготовки проб, только за счет изменения фазы света. Модель подтвердила, что для этого не требуются громоздкие лабораторные установки.