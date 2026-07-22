Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Группа «Псы Байаная» заявила о развитии якутской народной музыки через тяжелый рок
Транспортное сообщение в Дагестане прервано: последствия ливней вынудили службы принять меры
Бассейн вдруг стал решающим условием: без него отели Ленобласти теряют половину шансов
Семейный бюджет выдохнет: японский импорт заставил пересмотреть стоимость семиместников
Жители Нижнекамска получили возможность оформить льготный проезд по М-12 в МФЦ
Новые возможности для малого бизнеса в Туле: власти решились на беспрецедентные послабления
Водоочистные сооружения Тюмени переведены на усиленный режим из-за критического состояния реки Туры
Пока одни покупают геоткань, другие собирают коробки: картон поможет надолго забыть о сорняках
В Тверской области стартовали работы по ремонту моста у деревни Тараки в Удомле

Наука обманула физику: расчеты МФТИ открыли путь к обнаружению вирусов в шуме

Наука

Исследователи из МФТИ создали теоретическую модель оптического сенсора, которая подтвердила возможность сверхточного обнаружения микрообъектов даже в условиях высокого светового шума. Работа объясняет, как фазовые сингулярности позволяют фиксировать минимальные концентрации вирусов и биомолекул, несмотря на критическое ослабление сигнала в точке измерения. Результаты исследования, опубликованные в журнале Nanophotonics, показывают, что небольшое управляемое отклонение от идеальных условий повышает реальную точность устройства.

Вирус
Фото: NewsInfo.Ru by Марина Егорова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вирус

Где исчезает амплитуда: эффект сингулярности

Работа детектора основана на регистрации показателя преломления вещества (аналита). В оптических сенсорах этого типа используется явление фазовой сингулярности — специфической точки, в которой амплитуда отраженного света падает до нуля, а фаза волны становится неопределенной. Вблизи этой зоны фаза оптического отклика меняется скачкообразно даже при незначительном присутствии сторонних молекул.

Теоретически это дает колоссальную чувствительность, позволяя заметить единичные вирусы или следы опасных химикатов. Однако на практике возникает "парадокс тишины": в точке сингулярности отраженного света почти нет, а значит, полезный сигнал становится сопоставим с фоновым шумом детектора. До сих пор не было ясно, способен ли такой прибор работать вне рамок идеальных математических условий.

Как моделировали "фотонную случайность"

Для проверки жизнеспособности метода авторы разработали цифровую модель эллипсометрического сенсора. Вместо непрерывного идеального потока энергии они ввели в расчеты дробовой шум — естественную случайность в количестве регистрируемых фотонов. Это позволило воссоздать условия реального физического эксперимента, где мощность источника ограничена, а электроника вносит погрешности.

"Математическое моделирование позволило увидеть, что оптический отклик остается стабильным даже при экстремально слабом сигнале. Мы обнаружили, что шум не уничтожает данные полностью, а лишь задает порог, которым можно управлять через геометрию падения луча", — отметил учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Ученые провели серию численных симуляций, меняя мощность света и углы отражения. Модель связала абстрактную оптическую фазу с количеством частиц, которые реально долетают до сенсора и преобразуются в электрический ток.

Компромисс между шумом и чувствительностью

Анализ показал, что попытка работать в "идеальной" точке сингулярности — ошибка. В этой позиции чувствительность максимальна, но шум полностью перекрывает полезную информацию. Исследователи обнаружили существование оптимального режима: если немного "отстроиться" от точки нулевой амплитуды, уровень шума падает значительно быстрее, чем снижается чувствительность.

Параметр измерения Влияние отклонения от сингулярности
Чувствительность Плавно снижается при удалении от расчетной точки
Устойчивость к шуму Резко возрастает, делая сигнал четким и различимым
Разрешение прибора Улучшается за счет очистки данных от "мусора"

Выяснилось, что угол падения света служит "регулятором" точности. При небольшом отклонении сенсор перестает быть математически идеальным, но становится физически надежным. Это доказывает, что технология применима в компактных устройствах, где нельзя использовать мощные лазеры для подавления помех.

Ограничения и перспективы

Несмотря на успех моделирования, работа остается теоретическим обоснованием. Ученые подтвердили устойчивость алгоритмов к дробовому шуму фотонов, однако в реальной среде на сенсор будут влиять и другие факторы: тепловые колебания аппаратуры, загрязнение поверхности аналита и нестабильность источника питания. Эти параметры в данной модели не учитывались.

Работа утверждает принципиальную возможность создания носимых детекторов вирусов, но не является описанием готового прибора. Следующим этапом станет экспериментальная проверка на физическом эллипсометре, чтобы определить, насколько точно теоретические "ручки настройки" совпадают с поведением реальных материалов.

Ответы на популярные вопросы

Это уже готовый прибор для поликлиник?

Нет, это математическое доказательство того, что такие приборы могут работать в реальности. Физики подтвердили, что световой шум не мешает измерениям, если правильно настроить угол падения луча.

Почему работа важна для медицины?

Метод позволяет обнаруживать объекты размером с вирус без сложной подготовки проб, только за счет изменения фазы света. Модель подтвердила, что для этого не требуются громоздкие лабораторные установки.

Экспертная проверка: учёный-физик (популярные физические явления) Дмитрий Лапшин
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Сейчас читают
Громкий скандал в российском шоу-бизнесе: окружение певицы жёстко раскритиковало поведение Шамана
Шоу-бизнес
Громкий скандал в российском шоу-бизнесе: окружение певицы жёстко раскритиковало поведение Шамана
Обычный кабачок превращается в деликатес: результат превзойдет все кулинарные ожидания
Еда и рецепты
Обычный кабачок превращается в деликатес: результат превзойдет все кулинарные ожидания
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Авто
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Популярное
Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать

Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.

Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Граница захлопнулась за один день: Россия ввела жесткие ограничения против экспортеров Узбекистана
Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном
Разгильдяйство или системный крах: почему базы США превратились в легкие цели Андрей Николаев Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном Любовь Степушова
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Обычный кабачок превращается в деликатес: результат превзойдет все кулинарные ожидания
Чудовищный износ инфраструктуры в Новосибирске: власти экстренно перешли на радикальные решения
Чудовищный износ инфраструктуры в Новосибирске: власти экстренно перешли на радикальные решения
Последние материалы
УФАС Красноярского края оштрафовало ООО "ТК Олмал" за недопоставку топлива для пожарной техники
Эпоха закупки западных хитов закончилась: новый лидер «Пионера» перекроит список будущих премьер
Урожай черешни в России в 2025 году вырос до 54,8 тысячи тонн
Работодателям Пермского края приготовиться: бизнес получит мощные дотации на организацию пространства
Старые границы Москвы зафиксировали пугающее падение: показатели продаж обвалились во всех сегментах
В ЕС вспыхнул спор из-за России: новые санкции натолкнулись на сопротивление сразу 10 стран
Живая история в Красноярске: горожане получили уникальный шанс прикоснуться к загадкам эпох
Учёные выяснили, почему вода во время еды мешает худеть и незаметно заставляет съедать больше
Леса Якутии на грани перемен: новый подход к восстановлению тайги изменил правила игры навсегда
Если не удалить это вовремя, ирисы потратят силы впустую: что обязательно срезать после цветения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.