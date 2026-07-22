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Тайна холмов Ямала: что за странных существ из древних сказок откопали на Севере в 1932 году

Наука

Песчаные сопки среди плоской тундры веками считались у оленеводов запретными зонами. Согласно преданиям, внутри холмов скрывается народ небольшого роста, который боится света и владеет подземными богатствами. На деле за красивой сказкой скрывается реальная история исчезнувшей цивилизации, чьи следы случайно обнаружили при строительстве обычного комбината.

Оленевод с оленями
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оленевод с оленями

Бронза в вечной мерзлоте

История получила новый оборот, когда строители в Салехарде начали находить в мерзлом грунте изящные изделия из металла и кости. Археологи определили, что находки принадлежат Усть-Полуйской культуре. Эти люди жили на Ямале еще до нашей эры, когда привычный сегодня уклад кочевников еще не сформировался. Вместо легких чумов они возводили прочные стационарные дома, которые со временем превратились в заросшие мхом возвышенности.

Кузнецы прошлого использовали привозную медь, превращая ее в амулеты с изображениями медведей и птиц. Пока предки современных северян только осваивали приполярные широты, этот народ уже выстроил сложную систему промысла и обмена. Они знали секреты обработки материалов, которые казались магией тем, кто пришел им на смену.

Разгадка тундровых мифов

Ненецкие рассказы о людях, живущих под землей, имеют под собой абсолютно бытовое основание. Оседлое население строило полуземлянки из китовых ребер и дерна. Снаружи такое жилище выглядело как холм, а вход располагался низко, чтобы сохранить тепло внутри. Для высокого кочевника, привыкшего к просторному чуму, обитатели таких домов казались малорослыми существами, буквально выходящими из недр.

Мифический образ Реальный факт
Подземное жилье сихиртя Стационарные полуземлянки из дерна
Поездки на мамонтах Использование ископаемой кости для бытовых нужд

Тот самый секрет неуловимости "подземного народа" заключался в разнице биоритмов. Оседлые охотники предпочитали сумерки для добычи зверя, чтобы не пересекаться с воинственными кочевыми племенами. Скрытность стала единственным верным решением для выживания в условиях конкуренции за территорию.

"Древние обитатели Ямала были крайне консервативны в своем быту. Любое изменение внешней среды для них становилось критическим фактором, влияющим на общий вариант развития всей общины", — подчеркнул историк науки Сергей Белов специально для Pravda.Ru.

Финал арктической культуры

Исчезновение народа не было мгновенным. Причиной стало не только давление кочевников, но и климатический сдвиг. Когда море начало замерзать на более долгий срок, традиционная охота на морского зверя пришла в упадок. Огромные стада домашних оленей, пришедшие с юга, вытоптали пастбища, лишив оседлых жителей возможности добывать диких животных. Каждая подобная ошибка в оценке ресурсов лишь ускоряла упадок древней системы.

"Культурное поглощение произошло естественным путем. Те, кто не смог охотиться по-старому, влились в состав новых племен, передав им свои знания о металле и полярном крае", — объяснил антрополог Артём Климов в беседе с Pravda.Ru.

На практике гены древних жителей Ямала сохранились. Современные исследователи видят их черты в лицах коренных северян, а мастерство сихиртя живет в орнаментах и способах выделки кожи. Древняя цивилизация не растворилась в пустоте — она просто сменила форму существования.

Ответы на популярные вопросы о сихиртя

Правда ли, что сихиртя были карликами?

Рост древних жителей Ямала был в среднем чуть меньше, чем у современных людей, но это не было аномалией. Эффект "маленького роста" создавался из-за низких входов в их жилища-землянки.

Куда делись их сокровища?

Большая часть предметов из бронзы и серебра была найдена археологами в жертвенных местах и захоронениях. Сегодня эти артефакты хранятся в музеях Салехарда и Санкт-Петербурга.

Связаны ли они с прибалтийскими легендами?

Археологически культура Усть-Полуя уникальна для Арктики, хотя торговые связи прослеживаются до самого Прикамья.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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