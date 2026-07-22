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Чистота на уровне мировых рекордов: физики в Перми совершили прорыв в создании оптики будущего

Наука » Технологии

Учёные Пермского политехнического университета (ПНИПУ) разработали технологию производства сверхчистого кварцевого стекла, которая не требует хлорсодержащих реагентов и обеспечивает пропускание ультрафиолета более 80% — уровень, сопоставимый с лучшими зарубежными образцами. Работа опубликована в журнале Ceramics International.

Новое прозрачное стекло
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Новое прозрачное стекло

Как работает новый метод

Традиционное производство кварцевого стекла опирается на хлорсодержащие вещества: они помогают очистить сырьё, но выделяют токсичный газ, требуя дорогих систем очистки. Команда ПНИПУ предложила иной путь. Исследователи добавили промежуточный этап: порошок оксида кремния перед плавлением выдерживают в вакуумной печи при температуре, близкой к точке размягчения (1450-1700 °C).

На поверхности каждой частицы образуется кристаллическая оболочка из кристобалита — высокотемпературной модификации кварца. При этом происходит упорядочивание структуры и вытеснение избыточного кислорода. После такой подготовки сырьё плавят в герметичной камере без хлора.

Ключевым параметром оказался режим выдержки: от температуры и времени зависит соотношение кристаллической и аморфной фаз, которое в итоге определяет оптическую прозрачность готового стекла. Авторы впервые детально показали эту зависимость и подобрали режимы, дающие максимальное пропускание.

Зачем это нужно

Кварцевое стекло — почти чистый оксид кремния. Оно выдерживает нагрев выше 1000 °C, свободно пропускает жёсткий ультрафиолет и практически не меняет размеры при перепадах температур. Эти свойства критичны для иллюминаторов космических аппаратов, линз мощных лазеров, оптики фотолитографии в микроэлектронике и вибрирующих элементов навигационных гироскопов.

Долгие годы технологией владели только США, Германия и Япония. Очередная разработка открывает путь к технологической независимости в стратегических отраслях и одновременно снимает экологическую проблему хлорного производства.

Учёный-химик Илья Сафронов отмечает, что отказ от хлора при сохранении высокой ультрафиолетовой прозрачности — существенный шаг вперёд: лабораторный результат демонстрирует принципиальную возможность чистого процесса, но промышленное масштабирование потребует решения вопросов однородности крупногабаритных заготовок и стабильности режимов вакуумной печи.

На данном этапе получены лабораторные образцы: лучший из них показал пропускание в УФ более 80%, что соответствует мировым аналогам. Авторы подчёркивают, что технология требует проверки на промышленных объёмах и подтверждения стабильности свойств при серийном выпуске. Дальнейшая работа будет направлена на масштабирование процесса для создания отечественного оптического стекла широкого назначения.

Экспертная проверка:
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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