Пищевые отходы стали золотом: бананы и апельсины предопределили финал засухи

Исследователи разработали биоразлагаемые гидрогели на основе пектина и крахмала, экстрагированных из кожуры апельсинов и бананов. Работа показала, что такие материалы способны удерживать влагу в почве до 12 дней и эффективно разлагаться в естественной среде. Результаты подтверждают техническую возможность создания сельскохозяйственных абсорбентов из пищевых отходов, однако работа носит базовый характер и требует проверки в реальных полевых условиях засушливых регионов.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бананы

Метод получения гидрогелей

В основе исследования лежит переработка органических отходов — кожуры цитрусовых и бананов. Авторы использовали метод кислотного гидролиза для извлечения пектина из апельсинов и механическую экстракцию с применением метабисульфита натрия для получения крахмала из банановой кожуры. Для превращения этих биополимеров в гидрогели (трехмерные сетки, способные удерживать воду) потребовалось создание химических связей между молекулами (кросс-линкинг).

Для пектинового гидрогеля в качестве сшивающего агента использовали хлорид кальция (CaCl₂), который формирует ионные связи. Крахмальный гидрогель создавали с помощью поливинилового спирта (ПВС) и гидроксида натрия для стабилизации структуры. Анализ чистоты показал низкое содержание золы (около 2,1-2,3%), что свидетельствует о высоком качестве экстрактов.

"Использование доступных пищевых отходов вместо коммерчески очищенных полимеров снижает стоимость производства и соответствует принципам циклической экономики, превращая мусор в функциональный материал", — отметил биофизик Алексей Корнилов.

Свойства и эффективность удержания воды

Основным показателем эффективности стали коэффициент набухания и способность удерживать влагу в почве. В лабораторных условиях оба типа гидрогелей увеличились в объеме в 3-3,5 раза от своего исходного веса. Пектиновый вариант показал чуть более высокую способность к набуханию (до 363%), что связывают с наличием свободных карбоксильных групп, притягивающих воду.

Показатель Пектиновый гидрогель Крахмальный гидрогель Максимальное набухание ~363% ~349% Срок удержания влаги до 12 дней до 12 дней Потеря веса (20 дней) 67% 78,76%

В ходе экспериментов с почвой было установлено, что добавление гидрогелей существенно замедляет испарение воды. Если в контрольной группе через 8 дней влажность почвы упала до 4,65%, то в образцах с полимерами она оставалась выше 30%. При этом крахмальный гидрогель показал лучшие результаты по удержанию воды в долгосрочной перспективе.

Биоразложение и структурный анализ

Авторы провели тест на биоразложение, закопав образцы в почву на 20 дней. Крахмальный гидрогель разрушался быстрее (почти на 79%), что объясняется более крупными порами и активностью почвенных микробов. Пектиновый материал оказался более устойчивым, что связано с плотностью его структуры и спецификой ионных связей с кальцием.

С помощью сканирующей электронной микроскопии (SEM) ученые обнаружили, что изначально материалы имеют пористую сеть, которая способствует капиллярному удержанию воды. К 20-му дню поверхность образцов стала шероховатой и неоднородной, что подтверждает их постепенный распад. Энергодисперсионный анализ (EDX) зафиксировал на поверхности разложившихся гелей присутствие металлов (железа, хрома, цинка), что указывает на способность материала адсорбировать ионы из окружающей среды.

Ограничения и дальнейшие проверки

Несмотря на положительные результаты, исследование имеет ряд существенных ограничений. Все тесты проводились в контролируемых лабораторных условиях с использованием дистиллированной воды и одного типа почвы. В реальных условиях засушливых регионов (например, в ОАЭ) на работу гидрогелей будут влиять экстремальные температуры и высокая засоленность почв, что может изменить скорость набухания и биоразложения.

Кроме того, авторы не оценивали влияние материалов на рост самих растений — показатели прорастания семян и биомассы не измерялись. Также работа не дает количественной оценки способности гелей очищать почву от тяжелых металлов, фиксируя лишь сам факт их присутствия на поверхности.

Работа подтверждает возможность создания экологичных абсорбентов из отходов пищевой промышленности. Однако для практического применения потребуется серия полевых испытаний и изучение поведения полимеров в соленой почве. Подробности методологии доступны в первоисточнике исследования.