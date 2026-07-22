Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рак простаты обманывал иммунитет: новая технология заставила опухоль стать видимой
Лечили или калечили? Марганцовка — почему популярнейшее средство СССР признали опасным
Никаких расчётов на успех у подростков: Газманов признал неожиданный эффект своих песен
Транспортный коллапс в Челябинске: новые пути вынудили перекроить центр города
Кухонная соль против грязи, налета и запахов: бюджетный лайфхак, который меняет представление об уборке навсегда
Самое необычное лето за десять лет: белые акулы массово меняют привычный маршрут
Парадокс Тюменской области: сдвиг в возрасте отцов и матерей заставил власти менять приоритеты
Шанс на полноценное будущее: медики Амурской области изменили подход к реабилитации младенцев
Бедность начинается с мышления: 7 ошибок управления деньгами, ведущих к потере капитала

Космос оказался куда грязнее: данные телескопа Уэбба пересмотрели историю рождения первых планет

Наука » Экология » Космос

Астрономы обнаружили механизмы накопления космической пыли в ранней Вселенной, изучив близкую карликовую галактику Sextans A. Исследование помогает понять, как молодой космос насытился веществом, необходимым для формирования планет, но опирается на данные современного объекта.

Космическая пыль
Фото: Pravda.Ru by Алексей Руднев is licensed under publiс domain
Космическая пыль

Работа, опубликованная в журнале Nature, основана на данных космического телескопа "Джеймс Уэбб". Ученые выбрали Sextans A, которая находится в 2,5 млн световых лет от Земли, так как ее характеристики схожи с параметрами галактик, возникших спустя несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва.

Инфракрасные датчики телескопа позволили заглянуть сквозь пылевые завесы и детально рассмотреть процессы звездообразования. Анализ показал, что Sextans A работает как "космическая фабрика", производя звезды и пыль с интенсивностью, характерной для самых первых галактик.

Астрофизик Алексей Руднев поясняет, что изучение близких объектов с параметрами примитивных систем позволяет детально разобрать физические процессы, которые в очень далеких галактиках видны лишь в общих чертах из-за огромного расстояния.

Результаты подтверждают, что механизмы производства пыли в ранней Вселенной могли быть такими же, как в Sextans A. Однако работа не доказывает идентичность всех процессов в первобытных галактиках, так как данные получены на основе одной современной модели.

Экспертная проверка:
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Сейчас читают
Разгильдяйство или системный крах: почему базы США превратились в легкие цели
США и Канада. Новости и аналитика
Разгильдяйство или системный крах: почему базы США превратились в легкие цели
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Авто
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Благовещенск: в обновленном городском парке появится самое высокое колесо обозрения на ДВ
Амурская область
Благовещенск: в обновленном городском парке появится самое высокое колесо обозрения на ДВ
Популярное
Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать

Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.

Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать
Граница захлопнулась за один день: Россия ввела жесткие ограничения против экспортеров Узбекистана
Граница захлопнулась за один день: Россия ввела жесткие ограничения против экспортеров Узбекистана
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном
Разгильдяйство или системный крах: почему базы США превратились в легкие цели Андрей Николаев Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном Любовь Степушова
Чудовищный износ инфраструктуры в Новосибирске: власти экстренно перешли на радикальные решения
Тольятти переходит на новый стандарт: производство оптики определило облик LADA Azimut
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Последние материалы
Вес на штанге или число повторений: что на самом деле заставляет мышцы расти
Геймеры теперь станут профи: в Бурятии открыли курс, который превратит хобби в карьеру
Природа нашла лазейку: малые дозы пестицидов подготовили клещей к захвату севера
Густые и плотные локоны к зиме: капля этого витамина убирает ломкость и возвращает лоск
Две недели ходили пешком: в Алданском районе Якутии изменили правила получения бензина
Стихия ударила по самому больному: шторм в Алтайском крае парализовал жизнь в десятках сел
Дорога превратилась в сплошное месиво: конфликт в Бессоновском районе завершился сделкой
Лето не будет ждать отстающих: профильное ведомство Хакасии перешло в режим чрезвычайного контроля
Рыцарский концерт Лужников совпал с шоу Крида: Ваня Дмитриенко объяснил свой выбор
Смертельный риск за огромные деньги: прогулка над Алтаем обернулась облавой силовиков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.