Космос оказался куда грязнее: данные телескопа Уэбба пересмотрели историю рождения первых планет

Астрономы обнаружили механизмы накопления космической пыли в ранней Вселенной, изучив близкую карликовую галактику Sextans A. Исследование помогает понять, как молодой космос насытился веществом, необходимым для формирования планет, но опирается на данные современного объекта.

Фото: Pravda.Ru by Алексей Руднев is licensed under publiс domain Космическая пыль

Работа, опубликованная в журнале Nature, основана на данных космического телескопа "Джеймс Уэбб". Ученые выбрали Sextans A, которая находится в 2,5 млн световых лет от Земли, так как ее характеристики схожи с параметрами галактик, возникших спустя несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва.

Инфракрасные датчики телескопа позволили заглянуть сквозь пылевые завесы и детально рассмотреть процессы звездообразования. Анализ показал, что Sextans A работает как "космическая фабрика", производя звезды и пыль с интенсивностью, характерной для самых первых галактик.

Астрофизик Алексей Руднев поясняет, что изучение близких объектов с параметрами примитивных систем позволяет детально разобрать физические процессы, которые в очень далеких галактиках видны лишь в общих чертах из-за огромного расстояния.

Результаты подтверждают, что механизмы производства пыли в ранней Вселенной могли быть такими же, как в Sextans A. Однако работа не доказывает идентичность всех процессов в первобытных галактиках, так как данные получены на основе одной современной модели.

Экспертная проверка: Алексей Руднев, астрофизик