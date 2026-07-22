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Природа нашла лазейку: малые дозы пестицидов подготовили клещей к захвату севера

Наука » Экология » Природа

Лабораторные и полевые эксперименты выявили, что воздействие некоторых акарицидов в малых дозах повышает выживаемость собачьих клещей при низких температурах. Исследование помогает объяснить механизмы расширения ареалов паразитов, однако расчеты пока носят модельный характер и не доказывают, что пестициды стали основной причиной миграции видов на север.

Клещ в пробирке
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Клещ в пробирке

Как химия влияет на зимовку

Биологи из Университета Цинциннати изучили, как сублетальные концентрации (дозы, не приводящие к смерти) двух акарицидов — пропоксура и хлорпирифоса — влияют на холодоустойчивость американского собачьего клеща (Dermacentor variabilis) и коричневого собачьего клеща (Rhipicephalus sanguineus).

Для проверки гипотезы подопытных помещали в климатическую камеру с температурой от -4 до -20 градусов Цельсия на два часа. Исследователи замеряли точку гибели половины популяции. В контрольной группе американских клещей этот показатель составил -15,7 градуса. После воздействия пропоксура порог снизился до -17,9, а после хлорпирифоса — до -19,4 градуса. Это означает, что особи, подвергшиеся химическому стрессу, выдерживают более сильные морозы, чем необработанные особи.

"Эффект, при котором воздействие одного стрессора повышает устойчивость организма к другому, часто встречается в биологии. В данном случае химическая нагрузка заставляет клеща активировать защитные системы, которые оказываются полезными и при падении температуры", — объяснил биофизик Алексей Корнилов.

Полевая проверка результатов

Чтобы понять, работает ли этот механизм в реальности, ученые провели эксперимент в штатах Огайо и Южная Дакота. Группы обработанных и необработанных клещей поместили в металлические контейнеры с местной почвой и датчиками климата, после чего закопали в землю на восемь месяцев.

Результаты полевого этапа подтвердили лабораторные данные: клещи, контактировавшие с инсектицидами, переживали зиму чаще. Наиболее выраженный эффект зафиксировали в группе, обработанной пропоксуром.

Группа Эффект при низких температурах
Контрольная группа Стандартная смертность при достижении порога (напр. -15,7°C)
Обработанные пропоксуром Повышенная выживаемость, снижение порога гибели
Обработанные хлорпирифосом Максимальное снижение порога гибели в лаборатории

Данные таблицы показывают, что сублетальные дозы пестицидов не просто не вредят выживаемости при холоде, а фактически делают паразитов более устойчивыми к зимним условиям.

Механизм перекрестной устойчивости

Авторы работы попытались выяснить причину такого явления, используя данные о работе генов. Анализ показал, что воздействие пестицидов и воздействие холода запускают частично совпадающие молекулярные механизмы. Это явление называется перекрестной устойчивостью: защитные реакции организма на химический стресс одновременно подготавливают его к низким температурам.

Границы вывода и модель распространения

На основе полученных данных исследователи создали модель распространения американского собачьего клеща. Согласно расчетам, повышение зимней выживаемости может привести к смещению пригодных для жизни территорий дальше на север.

Однако работа имеет существенные ограничения. Эксперименты проводились только на двух видах клещей, а моделирование — только для одного. Кроме того, в естественной среде на миграцию влияют влажность, наличие хозяев-животных и конкуренция с другими видами. Авторы подчеркивают, что исследование не доказывает, что пестициды уже вызвали расширение ареалов, а лишь указывает на возможный механизм этого процесса в сочетании с глобальным потеплением.

Таким образом, работа выявила неожиданный побочный эффект применения акарицидов: малые дозы ядов могут помогать паразитам осваивать более холодные регионы. Для подтверждения этого вывода необходимы исследования на большем количестве видов и анализ реальных данных по миграции клещей в зонах интенсивного использования пестицидов. 

Экспертная проверка: биофизик Алексей Корнилов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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