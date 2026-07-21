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Космос буквально разорвало дважды: редкая вспышка в Млечном Пути переписала законы эволюции звезд

Наука

Астрономы обнаружили первый известный пример двойной сверхновой — системы, в которой две массивные звезды взорвались с астрономически коротким интервалом времени. Результаты анализа данных за 16 лет опубликованы в журнале Nature Communications.

Пылевой диск вокруг массивной звезды
Фото: www.nasa.gov by ESO/L. Calçada, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Пылевой диск вокруг массивной звезды

Объектом исследования стал остаток сверхновой IC 443, расположенный в 5,9 тысячи световых лет от Земли. Для изучения структуры объекта ученые использовали данные космического гамма-телескопа Fermi и рентгеновского телескопа eROSITA (российско-германская обсерватория "Спектр-РГ"). Рентгеновское и гамма-излучение позволили заглянуть внутрь остатка, что затруднительно при использовании стандартного радиодиапазона.

В ходе работы исследователи зафиксировали рядом с IC 443 второй объект — G189.6+3.3. Анализ разницы в гамма-излучении показал, что взрывы звезд произошли с интервалом от 20 до 100 тысяч лет. Сама IC 443 взорвалась примерно 8-10 тысяч лет назад, а G189.6+3.3 — от 20 до 110 тысяч лет назад. Учитывая близость объектов к Земле, вспышки обеих сверхновых, вероятно, были видны древним людям в обоих полушариях.

Астрофизик Алексей Руднев поясняет, что обнаружение таких систем осложняется тем, что остатки сверхновых часто перекрывают друг друга или сливаются с межзвездной средой, что делает идентификацию второго компонента крайне трудной задачей.

Теоретически двойные сверхновые должны встречаться часто, так как большинство массивных звезд рождаются в парах. В данной системе звезды-предшественницы могли иметь массу около 20 масс Солнца каждая. Тот факт, что вторая звезда взорвалась после первой, подтверждает возможность сохранения системы даже после мощного импульса первого взрыва.

Результат работы уточняет частоту возникновения двойных вспышек в Галактике и подтверждает теоретические модели эволюции массивных звезд. Однако работа пока не позволяет точно определить начальные параметры системы и точное расстояние между звездами до момента взрыва.

Экспертная проверка: Алексей Руднев, астрофизик
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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