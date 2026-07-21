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Космический приговор малым мирам: установленный физический предел лишил шансов на развитие жизни

Наука

Размер планеты напрямую влияет на её способность удерживать атмосферу, необходимую для возникновения жизни. Исследование показало, что миры меньше Марса, скорее всего, теряют газовую оболочку слишком быстро, чтобы на них могли развиться биологические формы.

Экзопланета
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Экзопланета

Анализ фокусировался на способности малых скалистых планет сохранять атмосферу в геологических масштабах времени. Авторы установили, что при недостаточной массе гравитация становится слишком слабой, чтобы удерживать газы. Процесс ускоряется под воздействием звездного излучения от родительской звезды, которое буквально "сдувает" легкие частицы в космос.

Биолог Андрей Ворошилов поясняет, что для появления и развития жизни требуется стабильная среда в течение миллионов лет. Если атмосфера исчезает быстро, вода испаряется, а поверхность подвергается жесткой радиации, что делает развитие организмов невозможным.

Результат уточняет критерии поиска обитаемых миров. Теперь при анализе экзопланет в "зоне обитаемости" учёным недостаточно учитывать только расстояние до звезды. Физические характеристики, в частности масса, сопоставимая с марсианской или превышающая её, становятся обязательным условием для поддержки жизни в известном нам понимании.

Работа определяет нижний порог размера планеты для сохранения атмосферы, но не учитывает влияние сильных магнитных полей, которые в некоторых случаях могут защищать газы от солнечного ветра даже на малых объектах. Проверить влияние таких факторов на экзопланетах предстоит в будущих наблюдениях.

Экспертная проверка: биолог Андрей Ворошилов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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