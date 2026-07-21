Космос оказался куда сложнее: маневр у Марса предопределил успех всей миссии к астероиду Psyche

Межпланетная станция Psyche во время пролета мимо Марса проверила работу своих камер и использовала гравитацию планеты для корректировки курса. Снимки, сделанные в ходе маневра, легли в основу таймлапс-видео, зафиксировавшего сближение и удаление аппарата от Красной планеты.

Фото: wikimedia by NASA/JPL-Caltech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Марс

Зонд, запущенный в 2023 году, направляется к одноименному астероиду Psyche. Ученые предполагают, что этот объект представляет собой обнаженное железо-никелевое ядро древней планеты, которое осталось после серии катастрофических столкновений на ранних этапах формирования Солнечной системы.

Пролет мимо Марса позволил инженерам провести полноценную проверку мультиспектрального имиджера. Прибор зафиксировал поверхность планеты с её кратерами и полярными ледяными шапками, а также обнаружил спутники Марса — Фобос и Деймос. Это послужило тренировкой для поиска возможных малых лун вокруг целевого астероида.

Астроном Павел Громов отмечает, что гравитационный маневр — стандартный способ изменить скорость и направление полета без лишнего расхода топлива, а проверка чувствительности камер к рассеянному свету критически важна перед началом работы в условиях глубокого космоса.

На текущий момент аппарат находится в пути три года. Согласно плану миссии, Psyche достигнет астероида в 2029 году. До этого времени команда будет следить за состоянием систем зонда в ходе его перемещения в межпланетном пространстве.