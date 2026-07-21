НАСА готовит запуск, которого ждали десятилетиями: новый телескоп может найти ответы о судьбе Вселенной

НАСА выходит на финишную прямую в подготовке миссии, способной перевернуть представления о масштабах Вселенной. Инфракрасный космический телескоп "Нэнси Грейс Роман" готовится к отправке на орбиту, чтобы заняться поиском ответов на фундаментальные вопросы о темной энергии и распределении материи. Одновременно с этим агентство формирует график запуска миссии SpaceX Crew-13, в рамках которой интернациональный экипаж, включая российского космонавта, отправится на МКС. Сочетание роботизированных исследований и пилотируемых полетов обозначает новую стратегию США по доминированию в глубоком космосе.

Фото: commons.wikimedia.org by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Космос, космонавт

Телескоп имени "матери Хаббла": задачи и возможности

Космический телескоп "Нэнси Грейс Роман" (Nancy Grace Roman Space Telescope), названный в честь первой женщины-руководителя астрономического подразделения НАСА, станет инструментом беспрецедентного охвата. При диаметре зеркала в 2,4 метра — аналогичном легендарному "Хабблу" — новый аппарат обладает полем зрения в 100 раз больше. Это позволяет ему фиксировать панорамные изображения космоса с той же детализацией, на которую раньше уходили годы наблюдений.

"Главная ценность этого аппарата не просто в четкости картинки, а в масштабе захвата. Если "Хаббл" рассматривает замочную скважину, то "Роман" видит всю стену целиком. Это критически важно для понимания того, как строятся галактические нити", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

В отличие от своих предшественников, работающих в видимом спектре, "Роман" заточен под инфракрасный диапазон. Это позволяет заглянуть сквозь плотные облака космической пыли, скрывающие молодые звезды и центры галактик. Такие возможности важны для проверки существующих космологических моделей, включая расчеты Эйнштейна по модели LCDM, которые сегодня пытаются адаптировать к новым данным о расширении пространства.

Охота за темной энергией и экзопланетами

Одной из ключевых целей миссии станет изучение темной энергии — таинственной силы, заставляющей Вселенную расширяться с ускорением. Телескоп будет измерять расстояния до миллионов галактик, составляя объемную карту космоса. Анализ этих данных позволит ученым понять, меняется ли плотность темной энергии со временем или она остается постоянной, что определит окончательную судьбу мироздания.

"Мы ожидаем, что телескоп зафиксирует тысячи планет у далеких звезд методом микролинзирования. Это позволит нам увидеть миры, которые находятся слишком далеко для современных методов обнаружения, и понять, насколько типична наша Солнечная система", — отметил в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

С помощью спектроскопии высокого разрешения аппарат сможет анализировать состав атмосфер далеких миров. Интерес к исследованию ледяных тел за пределами нашей системы подогревается недавними открытиями, где анализ межзвездных комет подтвердил, что химические законы в Галактике универсальны. Телескоп "Роман" должен подтвердить или опровергнуть теорию о том, что пригодные для жизни условия — не редкость во Вселенной.

Миссия Crew-13: новый этап сотрудничества на орбите

Параллельно с подготовкой обсерватории НАСА совместно со SpaceX завершает тренировки экипажа миссии Crew-13. В состав группы вошли Люк Делани и Джессика Уоткинс из НАСА, канадец Джошуа Кутрик и представитель Роскосмоса Сергей Тетерятников. Это подтверждает, что, несмотря на геополитическую напряженность, США вынуждены продолжать партнерство с Россией для обеспечения жизнедеятельности МКС.

"Каждая миссия Crew — это не только научный вклад, но и проверка систем безопасности. Опыт, полученный в условиях микрогравитации, позже ляжет в основу технологий для полетов к более далеким объектам", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Пока астронавты готовятся к рутинной работе на орбите, на Земле продолжается внедрение высоких технологий в экологию. Пока телескопы ищут энергию в космосе, российские специалисты из МГУ создают безопасные солнечные панели, которые в будущем могут найти применение и в космических аппаратах. Взаимодействие фундаментальной науки и практических миссий экипажа создает комплексную систему освоения пространства, где "Роман" выступает в роли разведчика, а Crew-13 — в роли технического обеспечения.

Характеристика Телескоп "Нэнси Грейс Роман" Диаметр главного зеркала 2,4 метра Поле зрения В 100 раз больше, чем у "Хаббла" Основной диапазон Инфракрасный Основные цели Темная энергия, экзопланеты, структура Вселенной

Ответы на популярные вопросы о миссии "Роман"

Заменит ли "Роман" телескоп "Джеймс Уэбб"?

Нет, они дополняют друг друга. "Уэбб" создан для глубокого изучения конкретных объектов, а "Роман" предназначен для масштабного сканирования неба и обнаружения новых целей.

Почему телескоп назвали именно так?

Миссия носит имя Нэнси Грейс Роман, которую называют "матерью Хаббла" за её решающий вклад в создание первых космических обсерваторий НАСА.

Как телескоп поможет в поиске планет?

С помощью метода гравитационного микролинзирования он будет фиксировать искажение света далеких звезд, вызванное гравитацией проходящих мимо планет.

Где будет располагаться новый аппарат?

Как и "Джеймс Уэбб", телескоп будет выведен в точку Лагранжа L2, что обеспечит ему стабильное положение и защиту от солнечного излучения.

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