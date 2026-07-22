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Пока Эль-Ниньо привлекает всё внимание: в Атлантике развивается редкое климатическое явление

Наука

Метеорологи зафиксировали редкое совпадение температурных аномалий в двух крупнейших океанах. Параллельно с мощным нагревом воды в Тихом океане тропическая часть Атлантики начала резко остывать. За последние 40 лет подобная комбинация факторов наблюдалась только 5 раз, что меняет карту климатических рисков.

Атлантический океан
Фото: flickr.com by apasciuto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Атлантический океан

Парадокс двух океанов

В восточной экваториальной части Атлантики формируется явление, известное как Атлантическая Нинья. Его фиксируют, когда температура поверхности воды опускается ниже нормы как минимум на 0,5 градуса Цельсия в течение двух сезонов. Сейчас холодная зона у берегов Африки контрастирует с перегретым Тихим океаном, где доминирует Эль-Ниньо. Данные Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) подтверждают, что мы видим шестой подобный случай с середины восьмидесятых годов.

"Несмотря на разную природу, Атлантическая Нинья и тихоокеанское колебание синхронно меняют движение воздушных масс. Холодная вода у берегов Африки буквально перекрывает подпитку для крупных облачных систем", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Важно различать эти процессы. Ла-Нинья в Тихом океане — это масштабный цикл, влияющий на планету годами. Атлантический вариант локальнее, но его сочетание с рекордно высокими температурами в соседней акватории создает уникальную метеорологическую ситуацию. Когда океан перестал быть холодильником в одной части света, его функции неожиданно берет на себя другой регион, хотя и с меньшей интенсивностью.

Механизм блокировки штормов

Обе аномалии работают как предохранители для восточного побережья США и стран Карибского бассейна. Эль-Ниньо создает мощный вертикальный сдвиг ветра в верхних слоях атмосферы. Этот поток буквально сдувает верхушки формирующихся гроз, не давая им закрутиться в мощный вихрь. Атлантическая Нинья действует иначе: холодное зеркало воды отдает меньше тепла и влаги, лишая будущий циклон необходимого топлива для роста.

Природный фактор Влияние на атмосферу
Эль-Ниньо (Тихий океан) Сдвиг ветра мешает организации штормов
Атлантическая Нинья Дефицит влаги снижает интенсивность конвекции

"Наблюдения показывают, что в такие периоды количество тропических циклонов падает вдвое. Для городов это передышка, но для сельского хозяйства — риск засухи", — отметил эксперт Pravda.Ru климатолог Максим Орлов.

Статистика Severe Weather Europe указывает на прямую связь: во время холодной фазы в Атлантике рождается на 50% меньше штормов, чем в теплые годы. Пока Тихий океан готовит сценарий с активным штормообразованием в своей зоне, Атлантика демонстрирует аномальное спокойствие, что уже отразилось на текущем сезоне.

Текущая ситуация и прогнозы

К середине июля в Атлантике обычно фиксируют минимум два именных шторма. В 2026 году пока отмечен только один — Артур, который быстро потерял силу над сушей. Национальный центр ураганов США наблюдает за двумя новыми зонами, но вероятность их развития оценивается низко — от 10 до 20%. Тем временем в Тихом океане шторм Элида подтверждает теорию повышенной активности из-за теплой воды.

"Ситуация может резко измениться в августе. Если холодное пятно в Атлантике начнет размываться раньше срока, накопленная энергия океана вырвется наружу в виде серии ураганов", — подчеркнул в интервью Pravda.Ru метеоролог Сергей Баранов.

Несмотря на временное затишье, общая динамика вызывает опасения. Пока планета на пороге климатического хаоса из-за перегрева, локальные аномалии вроде Атлантической Ниньи лишь маскируют глобальные тренды. Тепловой удар в регионах вроде иранского Дехлорана доказывает, что общая разбалансировка системы никуда не исчезла, и засуха может ударить по урожаю риса и других базовых культур.

Ответы на популярные вопросы

Чем Атлантическая Нинья отличается от Ла-Ниньи?

Ла-Нинья — это часть глобального цикла в Тихом океане, имеющая планетарный масштаб. Атлантическая Нинья — похожий процесс остывания воды, но ограниченный тропической зоной Атлантического океана.

Почему холодная вода мешает ураганам?

Ураган получает энергию от испарения теплой воды. Когда поверхность океана слишком холодная, в атмосферу поднимается недостаточно водяного пара, и шторм просто затихает, не успев сформироваться.

Как долго продлится эта аномалия?

Метеорологи ожидают прояснения ситуации к августу. Если холодная фаза затянется, сезон ураганов 2026 года официально признают одним из самых слабых в истории наблюдений.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, климатолог Максим Орлов, метеоролог Сергей Баранов
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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