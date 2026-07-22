Неандертальцы были суперхищниками? Спор вокруг древнего рациона завёл учёных в белковый тупик

Неандертальцы ставили ученых в тупик своим меню. Анализ изотопов азота-15 в их коллагене показывал уровень, характерный для экстремальных хищников. Показатели доходили до 14 процентов, что значительно выше значений у серых волков или пятнистых гиен. Существовал риск, что при таком рационе гоминины не выжили бы из-за белкового отравления.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Охотники культуры Кловис и мамонт

Парадокс высокой концентрации азота

Человек не способен существовать исключительно на нежирном белке. Потребление свыше 300 граммов мяса ежедневно ведет к "кроличьему голоданию". Это опасное состояние. Организм испытывает шок из-за дефицита жиров и углеводов. У неандертальцев показатели азота-15 явно указывали на избыток белка. Исследователи начали искать способ, как гоминины обходили физиологический барьер.

"Высокие изотопные значения — это не всегда результат прямого поедания филе. Мы нередко имеем дело с накопительным эффектом, требующим глубокой оценки пищевых цепей, а не просто подсчета калорий", — предположил в беседе с Pravda.Ru антрополог Артём Климов.

Гипотеза о личинках как источнике питания

Ранее возникла теория о "трофической аномалии". Специалисты предположили: неандертальцы ели личинок из разлагающейся туши. Тело насекомого, питающегося плотью, концентрирует изотопы азота. Это могло объяснить завышенный уровень азота-15 в костях. Идея выглядела изящно и решала проблему "белковой перегрузки" без масштабной охоты.

Объект Уровень азота-15 Гиена / Волк 7,9-8,4% Неандерталец 12-14%

Новое моделирование, опубликованное в *American Journal of Biological Anthropology*, разбило эту концепцию. Ученые рассчитали объем личинок, необходимых для такого эффекта. Результат оказался абсурдным. Для достижения нужных цифр личинки должны составлять до 100 процентов рациона.

"Математически такая диета невозможна. Энергетическая ценность насекомых не покрыла бы затраты на поиск и сбор такого количества биомассы. Это нарушает базовые правила биологии", — констатировал в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

Роль крупных животных в системе рациона

Хосе Луис Гиль-Герреро считает, что ответ проще. Охота на мамонтов лучше объясняет изотопный состав. Крупная мегафауна могла накапливать специфические сигнатуры, передававшиеся неандертальцам. В то же время поиск новых археологических артефактов показывает: картина питания была мозаичной.

Почему моделирование зашло в тупик

Ни одна модель не работает идеально. Засуха, метаболический стресс и особенности региональной среды постоянно портят чистоту данных. Наука пока не нашла универсальный ключ к пониманию биохимии вымерших предков. Попытки сравнить их с современными роботами-строителями или новыми материалами показывают лишь пропасть в наших знаниях.

Ответы на популярные вопросы о рационе неандертальцев

Были ли неандертальцы чистыми хищниками?

Археологические данные указывают на преимущественное потребление мяса, но не исключают использование растительной пищи.

Что такое "кроличье голодание"?

Состояние, возникающее при избытке белка из нежирного мяса на фоне острой нехватки жиров.

Почему личинки не подходят на роль основного рациона?

Для накопления изотопов азота их пришлось бы поедать в нереалистичных количествах, превышающих физические возможности организма.

Могла ли погода влиять на изотопы?

Да, состав изотопов азота в почве и растениях сильно зависит от засушливости и климатических условий региона.

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