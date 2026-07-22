Египетские улицы завалены пластиком. Ежегодно страна генерирует 2,5 миллиона тонн мусора, и немалая часть этого наследия отправляется в море. Средний житель использует до 550 пакетов в год. Дизайнеры Мариам Хазем и Хенд Риад решили сменить экологический вектор. Их проект Reform Studio превращает полиэтиленовое "бедствие" в дизайнерские сумки и мебель.
Инженеры Reform Studio разработали материал Plastex. Основа производства — б/у пакеты. Их режут на узкие ленты, затем переплетают с хлопком на станке. Технология обходится без окрашивания. Итоговая ткань тянется вдвое лучше аналогов. Сумки выдерживают нагрузку более 50 кг. Материалы нового поколения зачастую превосходят привычные металлы по своим физическим свойствам, и Plastex доказывает эффективность подобных решений в быту.
"Переработка полимерных отходов в волокно — вопрос не только экологии, но и инженерной оптимизации структуры материала. Использование вторичного пластика кратно снижает нагрузку на экосистемы", — отметил в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.
Египетское ткачество насчитывает 5000 лет. Возраст старейшего найденного артефакта подтвержден археологами под Каиром. Древний льняной текстиль ценился во всем мире. Однако археологические находки сегодня соседствуют с упадком ремесла. Ручное ткачество в Верхнем Египте вытеснили дешевые товары из Китая и Индии. Включение отрасли в список культурного наследия ООН лишь частично замедлило процесс деградации производства.
|Параметр
|Характеристика
|Материал
|Вторичный полиэтилен + хлопок
|Грузоподъемность
|Свыше 50 кг
"Сохранение ручного труда в эпоху полной автоматизации требует экономической ценности. Когда из отходов делают вещь, это стимулирует рынок", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru ученый-химик Марина Ефимова.
Reform Studio уже переработала 37 тонн отходов. Оборудование — традиционный ручной станок. Ткач вручную вплетает горизонтальные нити в вертикальную основу. Модель работы создает рабочие места там, где инновационные производства часто сталкиваются с нехваткой кадров. Продукция компании востребована в Японии, Греции и Саудовской Аравии. Это доказывает, что ответственное потребление — не просто тренд, а коммерчески жизнеспособная стратегия.
"Синтез полимеров и натуральных волокон требует жесткого контроля качества, иначе структура ткани быстро деградирует под нагрузкой", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.
Ручной станок обеспечивает бережную работу с хрупким вторичным сырьем, сохраняя целостность нитей.
Материал дает вторую жизнь неразлагаемым пластиковым пакетам, сокращая выбросы в океан.
Благодаря прочности переплетенного пластика изделия выдерживают вес до 50 кг, что превосходит многие обычные аналоги.
Использование станков загружает местных ремесленников, спасая древнее искусство ткачества от исчезновения.
Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.