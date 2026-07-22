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В Египте взглянули на пластик по-новому: сумки и мебель из отходов уже завоёвывают мир

Наука

Египетские улицы завалены пластиком. Ежегодно страна генерирует 2,5 миллиона тонн мусора, и немалая часть этого наследия отправляется в море. Средний житель использует до 550 пакетов в год. Дизайнеры Мариам Хазем и Хенд Риад решили сменить экологический вектор. Их проект Reform Studio превращает полиэтиленовое "бедствие" в дизайнерские сумки и мебель.

Пакеты
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Пакеты

Plastex: пластик вместо нитей

Инженеры Reform Studio разработали материал Plastex. Основа производства — б/у пакеты. Их режут на узкие ленты, затем переплетают с хлопком на станке. Технология обходится без окрашивания. Итоговая ткань тянется вдвое лучше аналогов. Сумки выдерживают нагрузку более 50 кг. Материалы нового поколения зачастую превосходят привычные металлы по своим физическим свойствам, и Plastex доказывает эффективность подобных решений в быту.

"Переработка полимерных отходов в волокно — вопрос не только экологии, но и инженерной оптимизации структуры материала. Использование вторичного пластика кратно снижает нагрузку на экосистемы", — отметил в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Возрождение древнего ремесла

Египетское ткачество насчитывает 5000 лет. Возраст старейшего найденного артефакта подтвержден археологами под Каиром. Древний льняной текстиль ценился во всем мире. Однако археологические находки сегодня соседствуют с упадком ремесла. Ручное ткачество в Верхнем Египте вытеснили дешевые товары из Китая и Индии. Включение отрасли в список культурного наследия ООН лишь частично замедлило процесс деградации производства.

Параметр Характеристика
Материал Вторичный полиэтилен + хлопок
Грузоподъемность Свыше 50 кг

"Сохранение ручного труда в эпоху полной автоматизации требует экономической ценности. Когда из отходов делают вещь, это стимулирует рынок", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru ученый-химик Марина Ефимова.

Масштабирование успеха

Reform Studio уже переработала 37 тонн отходов. Оборудование — традиционный ручной станок. Ткач вручную вплетает горизонтальные нити в вертикальную основу. Модель работы создает рабочие места там, где инновационные производства часто сталкиваются с нехваткой кадров. Продукция компании востребована в Японии, Греции и Саудовской Аравии. Это доказывает, что ответственное потребление — не просто тренд, а коммерчески жизнеспособная стратегия.

"Синтез полимеров и натуральных волокон требует жесткого контроля качества, иначе структура ткани быстро деградирует под нагрузкой", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Ответы на популярные вопросы о переработке

Почему именно ручной станок?

Ручной станок обеспечивает бережную работу с хрупким вторичным сырьем, сохраняя целостность нитей.

В чем экологический плюс Plastex?

Материал дает вторую жизнь неразлагаемым пластиковым пакетам, сокращая выбросы в океан.

Насколько долговечны вещи из мусора?

Благодаря прочности переплетенного пластика изделия выдерживают вес до 50 кг, что превосходит многие обычные аналоги.

Как это помогает древней культуре?

Использование станков загружает местных ремесленников, спасая древнее искусство ткачества от исчезновения.

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Экспертная проверка: эколог Денис Поляков, ученый-химик Марина Ефимова, ученый-физик Дмитрий Лапшин
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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