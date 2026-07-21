Небесная механика работает как швейцарские часы. Мы годами просчитываем маршруты астероидов и комет с точностью до метра. Но иногда небо подбрасывает сюрпризы, от которых у астрономов округляются глаза. Объект 1998 SH2 просто взял и проигнорировал все графики движения, сойдя с предсказанной орбиты.
В августе 2025 года SH2 должен был пройти мимо Земли на дистанции 3,1 миллиона километров. Ученые заранее навели мощные радиолокационные инструменты, чтобы рассмотреть гостя. Объект опоздал. Он ушел в сторону, будто кто-то дернул его за невидимый штурвал. Сбой техники исключили сразу — оптические телескопы подтвердили: небесное тело находится не там, где требовала физика.
"Мы столкнулись с возмущениями, которые невозможно объяснить гравитационным влиянием планет. Величина ускорения прямо намекала на наличие реактивной тяги у объекта", — предположил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.
Диаметр 1998 SH2 — 383 метра. Это огромный кусок камня и льда. Но у него не было того самого "хвоста", который кричит о природе кометы за миллионы километров. Объект вел себя как типичный астероид, пока не начал "газовать". Исследователи поняли: это не мертвый камень, а "темная комета". Она выпускает струи газа, как маневровые двигатели космического корабля, меняя свою траекторию на ходу.
Команда ученых задействовала телескопы с огромной апертурой на Гавайях и в Чили. Высокое разрешение позволило увидеть то, что скрывалось в тени: слабый, почти призрачный хвост из пыли и газа. Гипотеза подтвердилась. Это был не "блуждающий камень", а ледяное тело, которое скрывало свою суть.
"Наблюдение за малыми телами требует постоянного обновления данных. Как только в системе появляется газовый выброс, орбитальная механика превращается в уравнение со многими неизвестными", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.
|Тип объекта
|Источник возмущения
|Астероид
|Гравитация планет и эффект Ярковского
|Комета
|Реактивная тяга от выбросов летучих газов
Ошибка в расчетах траектории — это не просто научный конфуз. Это вопрос защиты планеты. Если потенциально опасные объекты начинают двигаться произвольно, наши системы раннего обнаружения теряют смысл. Нельзя просто найти камень и забыть о нем. Нужно наблюдать до последнего.
"Скрытые газовые струи — это главная проблема для безопасности. Они превращают предсказуемый путь в непредсказуемую кривую, что требует оперативной корректировки алгоритмов расчета столкновений", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-химик Илья Сафронов.
Обычная комета сияет, как прожектор, из-за испарения льда вблизи Солнца. 1998 SH2 почти не испаряет вещества, поэтому выглядит темной и неприметной. Это затрудняет поиск, но реактивная сила от выбросов действует на неё так же сильно, как на гигантских "хвостатых" собратьев.
Он не меняется физически, меняется наше понимание его состава. Если объект скрывал лед внутри, а при сближении с Солнцем начал его терять — он классифицируется как комета.
Данные регулярно обновляются. Точность прогнозов повышается с каждым новым радиолокационным сканированием.
Да. Астрономы считают, что "темных комет" в околоземном пространстве может быть гораздо больше, чем мы думаем.
Чтобы избежать столкновений. Малейшее отклонение в траектории, вызванное даже небольшим выбросом газа, сильно меняет долгосрочный прогноз пролета мимо нашей планеты.
Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.