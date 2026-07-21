Космический призрак маневрирует: тёмная комета изменила траекторию перед сближением с Землёй

Небесная механика работает как швейцарские часы. Мы годами просчитываем маршруты астероидов и комет с точностью до метра. Но иногда небо подбрасывает сюрпризы, от которых у астрономов округляются глаза. Объект 1998 SH2 просто взял и проигнорировал все графики движения, сойдя с предсказанной орбиты.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Летящая комета

Призрак, сбившийся с курса

В августе 2025 года SH2 должен был пройти мимо Земли на дистанции 3,1 миллиона километров. Ученые заранее навели мощные радиолокационные инструменты, чтобы рассмотреть гостя. Объект опоздал. Он ушел в сторону, будто кто-то дернул его за невидимый штурвал. Сбой техники исключили сразу — оптические телескопы подтвердили: небесное тело находится не там, где требовала физика.

"Мы столкнулись с возмущениями, которые невозможно объяснить гравитационным влиянием планет. Величина ускорения прямо намекала на наличие реактивной тяги у объекта", — предположил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Комета в маскхалате

Диаметр 1998 SH2 — 383 метра. Это огромный кусок камня и льда. Но у него не было того самого "хвоста", который кричит о природе кометы за миллионы километров. Объект вел себя как типичный астероид, пока не начал "газовать". Исследователи поняли: это не мертвый камень, а "темная комета". Она выпускает струи газа, как маневровые двигатели космического корабля, меняя свою траекторию на ходу.

Радар против пустоты

Команда ученых задействовала телескопы с огромной апертурой на Гавайях и в Чили. Высокое разрешение позволило увидеть то, что скрывалось в тени: слабый, почти призрачный хвост из пыли и газа. Гипотеза подтвердилась. Это был не "блуждающий камень", а ледяное тело, которое скрывало свою суть.

"Наблюдение за малыми телами требует постоянного обновления данных. Как только в системе появляется газовый выброс, орбитальная механика превращается в уравнение со многими неизвестными", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Тип объекта Источник возмущения Астероид Гравитация планет и эффект Ярковского Комета Реактивная тяга от выбросов летучих газов

Угроза непредсказуемости

Ошибка в расчетах траектории — это не просто научный конфуз. Это вопрос защиты планеты. Если потенциально опасные объекты начинают двигаться произвольно, наши системы раннего обнаружения теряют смысл. Нельзя просто найти камень и забыть о нем. Нужно наблюдать до последнего.

"Скрытые газовые струи — это главная проблема для безопасности. Они превращают предсказуемый путь в непредсказуемую кривую, что требует оперативной корректировки алгоритмов расчета столкновений", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-химик Илья Сафронов.

Почему мы называем это "темной кометой"?

Обычная комета сияет, как прожектор, из-за испарения льда вблизи Солнца. 1998 SH2 почти не испаряет вещества, поэтому выглядит темной и неприметной. Это затрудняет поиск, но реактивная сила от выбросов действует на неё так же сильно, как на гигантских "хвостатых" собратьев.

Ответы на популярные вопросы о кометах

Почему астероид может стать кометой?

Он не меняется физически, меняется наше понимание его состава. Если объект скрывал лед внутри, а при сближении с Солнцем начал его терять — он классифицируется как комета.

Опасен ли 1998 SH2 сейчас?

Данные регулярно обновляются. Точность прогнозов повышается с каждым новым радиолокационным сканированием.

Могут ли другие астероиды оказаться кометами?

Да. Астрономы считают, что "темных комет" в околоземном пространстве может быть гораздо больше, чем мы думаем.

Зачем вообще следить за такими объектами?

Чтобы избежать столкновений. Малейшее отклонение в траектории, вызванное даже небольшим выбросом газа, сильно меняет долгосрочный прогноз пролета мимо нашей планеты.

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