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Возвращение из космоса станет главным испытанием экипажа: что ждет "Союз МС-28" у Земли

Наука

Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и американский астронавт Кристофер Уилльямс завершают свою миссию на орбите. Возвращение экипажа корабля "Союз МС-28" на Землю запланировано на воскресенье, 26 июля. Сейчас на борту МКС идет активная фаза подготовки к спуску, которая включает не только технические проверки систем, но и интенсивную физическую адаптацию организма к условиям гравитации.

Ракета "Союз-5"
Фото: Роскосмос by https://t.me/roscosmos
Ракета "Союз-5"

Подготовка к гравитационному удару

Переход из состояния длительной невесомости к земному притяжению — серьезное испытание для сосудистой системы. Чтобы минимизировать риски, экипаж использует специализированное снаряжение. В частности, проводятся тренировки в вакуумном костюме "Чибис-М". Это устройство создает зону отрицательного давления в области нижних конечностей, имитируя прилив крови к ногам, который человек испытывает, стоя на Земле.

"Без таких тренировок космонавт после приземления может просто потерять сознание. В невесомости кровь распределяется равномерно, а сердце 'расслабляется'. Костюм заставляет сосуды снова работать против силы тяжести, что критически важно для безопасной эвакуации из спускаемого аппарата", — объяснил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Помимо медицинских процедур, экипаж проверяет герметичность скафандров "Сокол-КВ2" и работоспособность систем управления спуском. Пока российские специалисты готовятся к посадке, мировая космическая отрасль следит за частными инициативами, ведь недавно Индия сделала шаг на рынке малых спутников, который может изменить баланс сил в запусках. В то же время американская сторона сосредоточена на своих проектах, и сейчас SpaceX готовит испытание Starship, результаты которого определят сроки следующих лунных миссий.

Будущее МКС и международное партнерство

Возвращение "Союза МС-28" происходит на фоне стабилизации отношений в космической сфере. Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов подтвердил достижение соглашения с НАСА о продлении эксплуатации российского сегмента станции. Это гарантирует сохранение уникальной лаборатории на орбите как минимум на ближайшие годы, несмотря на развитие национальных орбитальных проектов.

"МКС остается единственным местом, где отработка технологий выживания человека в космосе идет непрерывно. Совместная работа позволяет делить риски и ресурсы, что необходимо для будущих полетов к дальним планетам", — отметил в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Важно подчеркнуть, что бесперебойное функционирование систем станции всё чаще зависит от автоматизации. На Земле подобные процессы уже приводят к тому, что автономные агенты вытесняют человека в сложных индустриях, однако в космосе присутствие живого экипажа остается незаменимым для проведения уникальных биологических и физических экспериментов.

"Каждое возвращение — это огромный массив данных о том, как меняется человеческий организм. Эти знания применяются не только в космонавтике, но и в земной медицине, помогая восстанавливать людей после длительной неподвижности", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru биолог Ольга Николаева.

Параметры миссии "Союз МС-28"

Параметр Значение
Дата посадки 26 июля
Состав экипажа 2 россиянина, 1 американец
Основной тренажер Вакуумный костюм "Чибис-М"
Место посадки Степь Казахстана (Традиционный район)

Ответы на популярные вопросы о возвращении космонавтов

Зачем нужен костюм "Чибис-М" перед посадкой?

Он имитирует земное притяжение, заставляя кровь отливать от головы к ногам. Это тренирует сосуды и сердце, предотвращая обмороки после приземления.

Как долго длится процесс спуска с орбиты?

С момента расстыковки до касания земли проходит около 3-4 часов. Самый активный этап — прохождение плотных слоев атмосферы — занимает около 15 минут.

Почему в экипаже "Союза" летит астронавт НАСА?

Россия и США продолжают программу "перекрестных полетов", чтобы гарантировать присутствие хотя бы одного представителя каждой страны на борту МКС в случае проблем с одним из транспортных кораблей.

Что происходит с космонавтами сразу после посадки?

Их извлекают из капсулы спасатели, проводят первичный медицинский осмотр в мобильном госпитале, а затем отправляют на вертолетах для дальнейшей реабилитации.

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Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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