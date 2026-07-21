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Профессии ждет тотальное вытеснение: новые автономные агенты лишили человечество ключевого преимущества

Наука

Строительная отрасль стоит на пороге масштабной автоматизации: стартап Gritt официально вышел из режима секретности, представив роботов, способных заменить людей на самых тяжелых и опасных участках работ. Проект уже привлек 34 миллиона долларов инвестиций в рамках раунда серии А, который возглавил фонд SoftBank Vision Fund 2. Особый вес стартапу придает участие Билла Гейтса — основатель Microsoft не просто вложил средства, но и вошел в состав совета директоров компании.

Робот-андроид в лаборатории
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Робот-андроид в лаборатории

Роботы-строители: от солнечных ферм до глобальных строек

На текущем этапе Gritt фокусируется на возведении солнечных электростанций. Это идеальный полигон для обкатки технологий: строительство таких объектов требует выполнения сотен тысяч монотонных действий. Роботы берут на себя закладку фундамента, установку панелей и сборку несущих металлоконструкций. Однако амбиции компании простираются далеко за пределы "зеленой" энергетики — привлеченные средства пойдут на адаптацию платформы для общестроительных задач.

"Автоматизация в строительстве долгое время буксовала из-за непредсказуемости среды. В отличие от заводского конвейера, стройплощадка постоянно меняется. Тот факт, что проект поддержали такие тяжеловесы, как SoftBank и Билл Гейтс, говорит о том, что Gritt удалось решить проблему адаптации машин к хаосу реальной стройки", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Интеллект под капотом: как роботы ориентируются на местности

Главным препятствием для роботов в строительстве всегда была сложность навигации. Площадки завалены материалами, по ним передвигается техника и люди, а условия освещения постоянно меняются. Техника Gritt использует продвинутое компьютерное зрение и системы искусственного интеллекта, чтобы в реальном времени анализировать окружение и корректировать свои действия. Это позволяет машинам работать бок о бок с людьми, минимизируя риски травматизма.

"Мы видим переход от простых механизмов к автономным агентам. Роботы больше не просто следуют жесткой программе, они "видят" и "понимают" конструкторскую документацию, сопоставляя ее с тем, что находится перед их объективами", — объяснил Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Экономика автоматизации: работа 24/7 без перерывов

Применение роботов позволяет существенно сократить сроки реализации проектов. Машины способны функционировать в экстремальных погодных условиях — при изнуряющей жаре или сильном ветре, когда человеческий труд становится неэффективным или опасным. Кроме того, автоматика исключает ошибки, вызванные усталостью, что снижает процент брака при монтаже сложных конструкций. Для крупных инвесторов это означает более быстрый возврат вложенного капитала.

Параметр Характеристики роботов Gritt
Срок работы Круглосуточно (24/7)
Ключевые технологии ИИ, компьютерное зрение, автономная навигация
Основные задачи Подготовка фундамента, монтаж панелей, сборка рам
Текущая ниша Промышленное строительство (солнечные фермы)

Ответы на популярные вопросы о робототехнике в строительстве

Чем именно роботы Gritt отличаются от обычных строительных машин?

В отличие от экскаваторов или кранов, управляемых оператором, роботы Gritt автономны. Они используют датчики и ИИ для самостоятельного передвижения и выполнения точных манипуляций без прямой команды человека.

Почему инвесторы вкладывают миллионы в автоматизацию строек именно сейчас?

Дефицит рабочей силы и рост стоимости материалов заставляют компании искать пути повышения эффективности. Технологии ИИ стали достаточно зрелыми, чтобы справляться с нелинейными задачами на открытом воздухе.

Может ли робот полностью заменить строительную бригаду?

На текущий момент роботы заменяют людей на самых опасных и повторяющихся участках. Человек остается в роли контролера, программиста и инженера, который следит за общей логистикой процесса.

В каких условиях могут работать такие машины?

Роботы Gritt разработаны для работы в суровых климатических зонах, включая пустыни (для солнечных ферм). Они устойчивы к пыли, высоким температурам и могут функционировать ночью.

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Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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