Археологи обнаружили в Словакии остатки римского военного лагеря, который располагался к северу от Дуная. Находка относится ко второй половине II века нашей эры и, вероятно, связана с Маркоманскими войнами. Работа позволяет уточнить тактику римского присутствия за пределами официальной границы империи (лимеса), но пока не дает окончательного ответа о причинах гибели найденных там людей.
Объект нашли в Нитранском крае (юго-запад Словакии) в ходе охранно-спасательных раскопок перед строительством индустриального парка. Исследование возглавляет Матей Рутткаи из Археологического института Словацкой академии наук.
Лагерь отличается от типичных римских фортов отсутствием строгой прямоугольной планировки. При этом объект сохранил классические элементы защиты: периметр с рвом и валом, а также въездные ворота. Особый интерес представляет клавикула — специфический проезд, где стены расположены друг за другом, образуя защищенный коридор. Подобные фортификационные решения ранее на территории Словакии не фиксировались.
Помимо стен, исследователи обнаружили множество предметов вооружения: наконечники стрел и копий, фрагменты шлемов и пластинчатых доспехов lorica segmentata. Также найдены монеты, фибулы, бытовые вещи и игральный кубик.
Павел Синицын обращает внимание, что обнаружение клавикулы и специфических доспехов за пределами лимеса свидетельствует о высоком статусе гарнизона и попытке создать полноценный укрепрайон на враждебной территории.
В ходе раскопок найдено большое количество человеческих останков. Скелеты расположены в хозяйственных ямах, канавах или неглубоких могилах, вырытых наспех. Археолог Михаль Хебен предполагает, что такая форма захоронения указывает на гибель людей в результате насилия и спешность погребения.
Дополнительным свидетельством присутствия солдат стал отпечаток римской обуви. Его обнаружили в блоке грунта с помощью рентгена, который позволил рассмотреть детали подошвы и определить размер ноги.
Результаты исследования уточняют географию римских операций во время конфликтов с германскими племенами квадов и маркоманов. Главным ограничением работы остается предварительный характер выводов о причинах смерти: для подтверждения версии о боевых потерях требуется антропологический анализ скелетов на предмет ранений и заболеваний.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.