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В Словакии нашли что-то жуткое: находка в Нитранском крае обнулила привычные схемы римлян

Наука

Археологи обнаружили в Словакии остатки римского военного лагеря, который располагался к северу от Дуная. Находка относится ко второй половине II века нашей эры и, вероятно, связана с Маркоманскими войнами. Работа позволяет уточнить тактику римского присутствия за пределами официальной границы империи (лимеса), но пока не дает окончательного ответа о причинах гибели найденных там людей.

Римский лагерь
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Римский лагерь

Объект нашли в Нитранском крае (юго-запад Словакии) в ходе охранно-спасательных раскопок перед строительством индустриального парка. Исследование возглавляет Матей Рутткаи из Археологического института Словацкой академии наук.

Особенности укреплений и планировки

Лагерь отличается от типичных римских фортов отсутствием строгой прямоугольной планировки. При этом объект сохранил классические элементы защиты: периметр с рвом и валом, а также въездные ворота. Особый интерес представляет клавикула — специфический проезд, где стены расположены друг за другом, образуя защищенный коридор. Подобные фортификационные решения ранее на территории Словакии не фиксировались.

Помимо стен, исследователи обнаружили множество предметов вооружения: наконечники стрел и копий, фрагменты шлемов и пластинчатых доспехов lorica segmentata. Также найдены монеты, фибулы, бытовые вещи и игральный кубик.

Павел Синицын обращает внимание, что обнаружение клавикулы и специфических доспехов за пределами лимеса свидетельствует о высоком статусе гарнизона и попытке создать полноценный укрепрайон на враждебной территории.

Следы боевых действий и быта

В ходе раскопок найдено большое количество человеческих останков. Скелеты расположены в хозяйственных ямах, канавах или неглубоких могилах, вырытых наспех. Археолог Михаль Хебен предполагает, что такая форма захоронения указывает на гибель людей в результате насилия и спешность погребения.

Дополнительным свидетельством присутствия солдат стал отпечаток римской обуви. Его обнаружили в блоке грунта с помощью рентгена, который позволил рассмотреть детали подошвы и определить размер ноги.

Результаты исследования уточняют географию римских операций во время конфликтов с германскими племенами квадов и маркоманов. Главным ограничением работы остается предварительный характер выводов о причинах смерти: для подтверждения версии о боевых потерях требуется антропологический анализ скелетов на предмет ранений и заболеваний.

Экспертная проверка: археолог Павел Синицын
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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