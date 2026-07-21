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Нейросети взялись за разговоры абонентов: как работает скрытый анализ телефонного потока

Наука » Технологии » Связь

Риск утечки конфиденциальной информации при использовании сервисов транскрибации разговоров оценил вице-президент по информационной безопасности ЦМР Банка, кандидат технических наук Василий Окулесский. В комментарии Pravda.Ru эксперт пояснил, что доверие личных данных облачным сервисам операторов связи неизбежно сопряжено с угрозами безопасности, несмотря на применение систем шифрования.

Искусственный интеллект
Фото: Openverse by mikemacmarketing, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Искусственный интеллект

Ранее сообщалось, что российские ИТ и телеком-компании все чаще предлагают пользователям инструменты, которые с помощью искусственного интеллекта превращают обычные телефонные разговоры в структурированные заметки. Подобные функции позволяют вернуться к деталям беседы в любой момент, однако специалисты предупреждают о рисках.

Специалисты в области кибербезопасности уже выявляли скрытые угрозы, подстерегающие активных пользователей нейросетевых помощников в повседневной жизни.

Окулесский отметил, что технический контроль телефонного трафика не является новой задачей — системы оперативно-розыскных мероприятий развивались параллельно с самой связью с начала XX века. Однако сегодня, благодаря росту вычислительных мощностей, алгоритмы могут анализировать огромные потоки данных на предмет ключевых фонем, связанных с преступной деятельностью. При этом современные коммерческие сервисы, предлагающие абонентам автоматическое резюмирование звонков, создают дополнительные точки уязвимости.

"Транскрибирование, анализ и краткое резюме разговора практически все современные корпоративные мессенджеры такую функцию активно используют, особенно при проведении совещаний", — рассказал эксперт.

Для частных лиц выбор места хранения данных становится критическим фактором. Пользователь может оставлять результаты транскрибации на самом мобильном устройстве, перекладывая ответственность на защиту смартфона, либо использовать облако оператора. Последний вариант зачастую является платным из-за необходимости аренды удаленных серверов. Эксперт напомнил, что даже защищенные хранилища не дают абсолютной гарантии безопасности, так как ежегодно фиксируются взломы крупных сервисов. К тому же многие пользователи не замечают признаки атаки на свои гаджеты, что упрощает задачу злоумышленникам.

Специалист добавил, что операторы стараются минимизировать человеческий фактор, внедряя строгий контроль доступа и сквозное шифрование. Это означает, что даже администратор системы, получив физический доступ к файлу с резюме разговора, не сможет его прочитать без ключей дешифровки. Тем не менее, абсолютная защита цифрового следа остается недостижимой. В частности, безопасность в мессенджерах напрямую зависит от политики площадки и методов фильтрации контента.

"Регулярно несколько раз в год происходят случаи взлома тех или иных облачных сервисов, утечка корпоративных данных, персональных данных через облачные сервисы. Гарантировать сто процентов вероятности того, что данные не утекут, невозможно. В этом есть определенный риск", — заключил эксперт.

Помимо прямой кражи записей, абоненты сталкиваются с проблемой нецелевого использования их контактов. Массовый сбор данных приводит к тому, что спамеры атакуют телефоны, используя накопленные базы для автоматических обзвонов. Регуляторы пытаются ограничить этот поток: в профильных ведомствах уже рассматриваются цифровые фильтры, способные изменить логику обработки входящих вызовов для защиты граждан.

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
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