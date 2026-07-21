Сталь больше не эталон: ученые создали материал, который в десять раз прочнее металла

Инженеры из Университета Пердью создали наноламинат из интерметаллида кобальта и алюминия (CoAl), который в 6–10 раз превосходит по прочности высокопрочную конструкционную сталь, сохраняя при этом способность к пластической деформации. Работа предлагает метод преодоления традиционного компромисса между твердостью и хрупкостью материалов, однако результат получен для тонких пленок, а не для массивных деталей.
Интерметаллиды — это соединения двух или более металлов с высокоупорядоченной кристаллической структурой. Такая организация атомов обеспечивает им высокую температуру плавления, прочность и устойчивость к ползучести (медленной деформации под длительной нагрузкой), что делает их востребованными для лопаток турбин авиационных двигателей и энергетических систем.
Однако строгий порядок атомов препятствует легкому сдвигу слоев внутри кристалла. В результате при комнатной температуре такие материалы, включая CoAl, становятся чрезмерно хрупкими: вместо того чтобы гнуться под нагрузкой, они мгновенно разрушаются. Это ограничивает их применение в деталях сложной формы и снижает надежность при внезапных механических ударах.
Чтобы изменить свойства CoAl, исследователи использовали метод магнетронного распыления. В отличие от традиционного литья из расплава, этот процесс позволяет формировать материал напрямую из паров сплава. Такой способ производства позволил авторам добиться двух условий:
Дислокации в металлах обычно служат «путями» для изменения формы без разрыва связей, а аморфные границы выступают в роли гибких прослоек между жесткими кристаллическими слоями.
«Внедрение дислокаций и создание аморфных границ позволяют материалу поглощать энергию удара, не приводя к мгновенному растрескиванию, что характерно для обычных интерметаллидов», — отметил учёный-физик Дмитрий Лапшин.
Для проверки свойств материала провели тесты на сжатие микростолбиков с одновременным наблюдением в сканирующем электронном микроскопе. Молекулярно-динамическое моделирование показало, что при нагрузке части аморфных интерфейсов кристаллизуются, что провоцирует появление новых дислокаций в соседних слоях CoAl. Таким образом, границы работают как активные источники пластической деформации.
|Показатель
|Значение для наноламината CoAl
|Предел текучести
|6 ГПа (в 6–10 раз выше конструкционной стали)
|Нагартовывание (запас прочности)
|до 8,5 ГПа
|Пластическая деформация при сжатии
|более 15%
Данные подтверждают, что материал выдерживает колоссальное давление перед началом необратимой деформации, но при этом способен существенно изменить форму, не разрушаясь.
Несмотря на высокие показатели, работа имеет существенное ограничение: полученный наноламинат представляет собой тонкую пленку, созданную методом осаждения из паров. Он не является полноценной объемной деталью. Для практического применения в авиастроении или энергетике необходимо перенести этот структурный принцип на массивные композиты, которые можно производить в промышленных масштабах.
Авторы планируют проверить применимость каркаса аморфных интерфейсов и для других типов интерметаллидов. Если метод окажется универсальным, это позволит создавать детали, которые одновременно обладают экстремальной прочностью и безопасной пластичностью. Подробности работы опубликованы в журнале Science Advances в первоисточнике исследования.
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