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Сталь больше не эталон: ученые создали материал, который в десять раз прочнее металла

Наука » Технологии

Инженеры из Университета Пердью создали наноламинат из интерметаллида кобальта и алюминия (CoAl), который в 6–10 раз превосходит по прочности высокопрочную конструкционную сталь, сохраняя при этом способность к пластической деформации. Работа предлагает метод преодоления традиционного компромисса между твердостью и хрупкостью материалов, однако результат получен для тонких пленок, а не для массивных деталей.

Голубая молекулярная сфера
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Голубая молекулярная сфера

Проблема хрупкости интерметаллидов

Интерметаллиды — это соединения двух или более металлов с высокоупорядоченной кристаллической структурой. Такая организация атомов обеспечивает им высокую температуру плавления, прочность и устойчивость к ползучести (медленной деформации под длительной нагрузкой), что делает их востребованными для лопаток турбин авиационных двигателей и энергетических систем.

Однако строгий порядок атомов препятствует легкому сдвигу слоев внутри кристалла. В результате при комнатной температуре такие материалы, включая CoAl, становятся чрезмерно хрупкими: вместо того чтобы гнуться под нагрузкой, они мгновенно разрушаются. Это ограничивает их применение в деталях сложной формы и снижает надежность при внезапных механических ударах.

Метод создания наноструктуры

Чтобы изменить свойства CoAl, исследователи использовали метод магнетронного распыления. В отличие от традиционного литья из расплава, этот процесс позволяет формировать материал напрямую из паров сплава. Такой способ производства позволил авторам добиться двух условий:

  • внедрить в структуру большое количество дислокаций (микроскопических нарушений геометрического порядка атомов);
  • создать каркас аморфных интерфейсов (FAI) — тонких границ, где атомы расположены хаотично, без кристаллической структуры.

Дислокации в металлах обычно служат «путями» для изменения формы без разрыва связей, а аморфные границы выступают в роли гибких прослоек между жесткими кристаллическими слоями.

«Внедрение дислокаций и создание аморфных границ позволяют материалу поглощать энергию удара, не приводя к мгновенному растрескиванию, что характерно для обычных интерметаллидов», — отметил учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Механизм пластичности и результаты

Для проверки свойств материала провели тесты на сжатие микростолбиков с одновременным наблюдением в сканирующем электронном микроскопе. Молекулярно-динамическое моделирование показало, что при нагрузке части аморфных интерфейсов кристаллизуются, что провоцирует появление новых дислокаций в соседних слоях CoAl. Таким образом, границы работают как активные источники пластической деформации.

Показатель Значение для наноламината CoAl
Предел текучести 6 ГПа (в 6–10 раз выше конструкционной стали)
Нагартовывание (запас прочности) до 8,5 ГПа
Пластическая деформация при сжатии более 15%

Данные подтверждают, что материал выдерживает колоссальное давление перед началом необратимой деформации, но при этом способен существенно изменить форму, не разрушаясь.

Границы исследования и перспективы

Несмотря на высокие показатели, работа имеет существенное ограничение: полученный наноламинат представляет собой тонкую пленку, созданную методом осаждения из паров. Он не является полноценной объемной деталью. Для практического применения в авиастроении или энергетике необходимо перенести этот структурный принцип на массивные композиты, которые можно производить в промышленных масштабах.

Авторы планируют проверить применимость каркаса аморфных интерфейсов и для других типов интерметаллидов. Если метод окажется универсальным, это позволит создавать детали, которые одновременно обладают экстремальной прочностью и безопасной пластичностью. Подробности работы опубликованы в журнале Science Advances в первоисточнике исследования.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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