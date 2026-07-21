Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пчеловоды остались ни с чем: произошедшее в Челябинской области вынудило Россельхознадзор вмешаться
Небо и вода Новороссийска станут полем учебного боя: гарнизон приступает к отработке жестких мер
Июль провалился в глубокую осень: город на Неве накрыло плотным ледяным куполом циклона
Нейросети взялись за разговоры абонентов: как работает скрытый анализ телефонного потока
В Словакии нашли что-то жуткое: находка в Нитранском крае обнулила привычные схемы римлян
Топливный коллапс в Якутии: жесткие лимиты на заправках поставили под удар зимний запас кормов
Иностранные индексы исключены из правил: в Минпромторге утвердили новую систему для ученых
Временный прилив сил с последствиями: сколько банок энергетика можно пить в день
Сталь больше не эталон: ученые создали материал, который в десять раз прочнее металла

Это больше не считается нормой: древние захоронения в Италии обнажили неожиданный факт

Наука

Исследователи из Болонского университета обнаружили захоронения женщин с медным оружием в некрополе эпохи энеолита на Апеннинском полуострове. Работа, представленная в виде препринта на сайте SSRN. org, уточняет социальные роли женщин в Европе пяти тысяч лет назад, но пока не позволяет утверждать, что оружие использовалось ими в боевых целях.

Череп в старинном шлеме
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Череп в старинном шлеме

Объектом исследования стал могильник Челлетта-дей-Пассери, найденный в городе Форли (область Эмилия-Романья). Ранее археологи зафиксировали здесь 75 могильных ям, которые датируются периодом между 3350 и 2600 годами до нашей эры. Особый интерес вызвали семь захоронений взрослых людей, в которых находились медные топоры, кинжалы и наконечник копья.

Чтобы точно определить пол покойных, Тереза Николози и её коллеги провели протеомный анализ белков в зубной эмали. Этот метод позволяет идентифицировать пол по изоформам белка амелогенина, который кодируется X- и Y-хромосомами. Анализ подтвердил, что в двух могилах с медным оружием находились останки женщин. Также метод помог установить, что серебряная пластинка, напоминающая диадему, принадлежала мужчине.

Археолог Павел Синицын поясняет, что использование белкового анализа в таких случаях критически важно: из-за плохой сохранности скелетов традиционная антропологическая экспертиза может дать ошибочный результат. Точное определение пола меняет интерпретацию находок, так как подобные могилы ранее автоматически считались захоронениями мужчин-воинов.

Результат указывает на то, что в эпоху энеолита в Италии женщины могли обладать высоким социальным статусом или выполнять функции, связанные с владением оружием. Авторы отмечают, что это одни из самых ранних подтвержденных случаев женских захоронений с металлическим оружием в Европе. Для сравнения: аналогичные практики были зафиксированы в Малой Азии в раннем бронзовом веке (3000-2000 гг. до н. э.), где их связывают с общим ростом насилия в регионе.

На данный момент исследование подтверждает лишь факт наличия оружия в могилах, но не доказывает, что женщины лично использовали его в сражениях. Предстоит выяснить, было ли это связано с реальным участием в войне или оружие служило статусным символом при погребении.

Экспертная проверка: археолог Павел Синицын
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Сейчас читают
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Экономика и бизнес
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди
Авто
Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди
Популярное
Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай

Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.

Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Овощной бунт у границы: армянские фермеры перекрыли трассу после провала рынка сбыта
Мусорный остров начал исчезать: в океане появились существа, которые поедают пластик
Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана Любовь Степушова
Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
На наши деньги нас надули: еевропейцы настояли на отставке министра обороны Фёдорова
На наши деньги нас надули: еевропейцы настояли на отставке министра обороны Фёдорова
Последние материалы
Справедливость наконец восторжествовала: новые правила в России лишат ГИБДД возможности двойных штрафов
Когда газовые трубы подводят: сбой в Облучье заставил прокуратуру искать виновных в халатности
Рынок медтехники ждет жесткая чистка: новые правила надзора заменят старые схемы проверок
Старшее поколение вышло на подработку: бизнес срочно закрывает кадровую дыру
Прямая конкуренция с гигантами признана нецелесообразной: новый игрок выбрал другой маршрут
Больше простого возврата денег: прокуратура заставила компанию в Хабаровске доплатить рабочим
Рекорды в Воронежской области: производство яиц за полгода перекрыло годовой план региона
Ярославль ликует от гордости: спортивный календарь страны пополнился триумфальным событием
Природа решила нанести удар: запад Алтайского края окажется в эпицентре стихии
Больше никаких очередей с папками: новый формат ввоза животных в РФ ускорил контроль в разы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.