Это больше не считается нормой: древние захоронения в Италии обнажили неожиданный факт

Исследователи из Болонского университета обнаружили захоронения женщин с медным оружием в некрополе эпохи энеолита на Апеннинском полуострове. Работа, представленная в виде препринта на сайте SSRN. org, уточняет социальные роли женщин в Европе пяти тысяч лет назад, но пока не позволяет утверждать, что оружие использовалось ими в боевых целях.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Череп в старинном шлеме

Объектом исследования стал могильник Челлетта-дей-Пассери, найденный в городе Форли (область Эмилия-Романья). Ранее археологи зафиксировали здесь 75 могильных ям, которые датируются периодом между 3350 и 2600 годами до нашей эры. Особый интерес вызвали семь захоронений взрослых людей, в которых находились медные топоры, кинжалы и наконечник копья.

Чтобы точно определить пол покойных, Тереза Николози и её коллеги провели протеомный анализ белков в зубной эмали. Этот метод позволяет идентифицировать пол по изоформам белка амелогенина, который кодируется X- и Y-хромосомами. Анализ подтвердил, что в двух могилах с медным оружием находились останки женщин. Также метод помог установить, что серебряная пластинка, напоминающая диадему, принадлежала мужчине.

Археолог Павел Синицын поясняет, что использование белкового анализа в таких случаях критически важно: из-за плохой сохранности скелетов традиционная антропологическая экспертиза может дать ошибочный результат. Точное определение пола меняет интерпретацию находок, так как подобные могилы ранее автоматически считались захоронениями мужчин-воинов.

Результат указывает на то, что в эпоху энеолита в Италии женщины могли обладать высоким социальным статусом или выполнять функции, связанные с владением оружием. Авторы отмечают, что это одни из самых ранних подтвержденных случаев женских захоронений с металлическим оружием в Европе. Для сравнения: аналогичные практики были зафиксированы в Малой Азии в раннем бронзовом веке (3000-2000 гг. до н. э.), где их связывают с общим ростом насилия в регионе.

На данный момент исследование подтверждает лишь факт наличия оружия в могилах, но не доказывает, что женщины лично использовали его в сражениях. Предстоит выяснить, было ли это связано с реальным участием в войне или оружие служило статусным символом при погребении.