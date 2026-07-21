Природа обманула расчеты: движение вод Печоры в Баренцевом море предопределило новый сценарий навигации

Океанологи из России обнаружили, что распространение опресненного водного массива (плюма) реки Печоры в Баренцевом море зависит не столько от сезонного половодья, сколько от ветрового режима и сроков таяния льдов. Анализ спутниковых данных за десятилетие показал, что плюм может сохранять максимальную площадь на протяжении всего лета, а в отдельных случаях отделяться от берега и дрейфовать в сторону Новой Земли. Работа позволяет уточнить прогнозы ледообразования и навигации в регионе, но требует дальнейшего изучения в условиях общего потепления Арктики.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Река Печора впадает в Баренцево море

Метод анализа солености

Исследование базируется на анализе данных американского спутника SMAP (Soil Moisture Active Passive) за период с 2015 по 2024 год. Основная проблема традиционных спутниковых измерений в Арктике заключается в том, что низкие температуры и малая соленость искажают сигнал. Чтобы обойти это ограничение, авторы применили нейросетевой алгоритм, который пересчитывал данные SMAP на основе массива натурных измерений температуры и солености.

Точность модели проверяли путем сравнения спутниковых карт с реальными пробами воды, взятыми с борта судна "Профессор Молчанов" в 2022 и 2024 годах. В результате удалось получить карты солености с разрешением 25 километров, обновляемые каждые три дня. Проверка подтвердила, что границы плюма на картах совпадали с фактическим резким падением солености (с 34 до 24 промилле) на глубине от трех до семи метров.

Что управляет движением вод

Главным фактором, определяющим площадь и положение плюма, оказался ветер. С помощью данных атмосферного реанализа ERA5 ученые рассчитали экмановский перенос — движение верхнего слоя воды под воздействием ветра и вращения Земли. Выявлены следующие закономерности:

Восточные и северо-восточные ветры (скорость > 7-8 м/с) выталкивают пресную воду на север и северо-запад, в сторону Новой Земли.

Западные и северо-западные ветры прижимают опресненный слой к берегу, ограничивая его экспансию.

Также обнаружена связь с timing-эффектом половодья. Если пик паводка приходится на конец июня (поздняя весна), вода попадает в уже безледное море и образует стабильный тонкий слой. При раннем половодье перемешивание пресной и соленой воды происходит интенсивнее, что ограничивает распространение плюма. Статистическая корреляция между сроками начала половодья и максимальной площадью плюма оказалась выше (0,73-0,75), чем с объемом самого стока (0,59).

"Высокая корреляция со сроками половодья, а не с его объемом, указывает на то, что термодинамическое состояние моря в момент сброса воды важнее, чем количество самой воды. Это критически меняет понимание того, как речной сток взаимодействует с морской средой", — отметил биофизик Алексей Корнилов.

Линзы и ингрессии

В ходе анализа за десятилетие исследователи зафиксировали два редких явления. Первое — образование "линз": массивов опресненной воды, которые отделяются от основного плюма и дрейфуют самостоятельно. В июне 2022 года такая линза под действием северо-восточного ветра преодолела более 300 километров и достигла побережья Новой Земли.

Второе явление — ингрессии, или затоки вод Печоры в Карское море через пролив Карские Ворота. Анализ данных за 2002-2025 годы выявил более 30 таких событий. Все они происходили при юго-восточных ветрах, которые буквально продавливали пресный слой через узкий пролив, обеспечивая обмен водой между двумя морями.

Практическое применение данных

Понимание динамики плюма имеет значение для экологии и промышленности. Опреснение воды влияет на состав планктона и бентоса, что напрямую сказывается на местах обитания атлантического моржа. С технической стороны это важно для эксплуатации платформы "Приразломная" и обеспечения безопасности судоходства. Лед, который формируется в пресных водах плюма, обладает иными физическими свойствами, чем лед в соленой воде, что влияет на сроки и сплоченность ледяного покрова.

Фактор влияния Результат для плюма Восточные ветры (>8 м/с) Вынос вод в открытое море, к Новой Земле Западные ветры Прижатие опресненных вод к побережью Позднее половодье Формирование стабильного тонкого слоя воды Юго-восточные ветры Заток вод в Карское море (ингрессии)

Эта таблица резюмирует основные физические механизмы, которые определяют географию опресненных зон в регионе.

Работа уточняет механизмы распределения пресной воды в юго-восточной части Баренцева моря, доказывая, что плюм средней реки может вести себя как динамическая система, зависимая от атмосферных процессов. Главным ограничением остается зависимость от спутниковых данных и нейросетевого пересчета, что требует постоянной верификации натурными измерениями. Следующим этапом станет создание подобных карт для всех крупных речных плюмов Российской Арктики. Подробности исследования доступны в первоисточнике исследования.