Космос больше не будет прежним: перенос старта Starship определил риски для будущих миссий

Компания SpaceX перенесла дату thirteenth испытательного полета ракеты Starship на четверг, 23 июля. Предыдущая попытка запуска 16 июля была отменена в последние секунды перед стартом. Подъем в воздух назначен на 18:45 по восточному времени (ET).

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Запуск Starship с площадки Starbase

Испытательный полет включает работу двух ступеней: ускорителя Super Heavy и самого корабля Starship. Основная задача миссии — проверить выполнение полного профиля полета, который подразумевает разделение ступеней и последующий вход корабля в плотные слои атмосферы Земли.

Разработка Starship направлена на создание полностью многоразовой системы. Если инженерам удастся реализовать этот механизм, стоимость вывода грузов и людей в космос существенно снизится. Данные, полученные в ходе предстоящего запуска, помогут скорректировать системы безопасности и повысить общую производительность ракеты перед будущими пилотируемыми миссиями.

Учёный-физик Дмитрий Лапшин отмечает, что проверка полного профиля полета и процесса возврата корабля в атмосферу является критическим этапом, так как именно на этих стадиях возникают максимальные тепловые и механические нагрузки на конструкцию.

Успех этого запуска позволит SpaceX продолжить работу над долгосрочными целями по созданию постоянного присутствия человека на Луне и Марсе. Однако текущий полет является техническим тестом и не означает готовности системы к перевозке экипажа в ближайшее время.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин