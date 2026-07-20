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Это выглядит как настоящая аномалия: общее соединение на Плутоне и Титане шокировало астрономов

Наука

Астрономы обнаружили идентичную неизвестную молекулу на поверхности Плутона и спутника Сатурна Титана. Наличие одного и того же химического соединения на двух удалённых объектах указывает на общие механизмы формирования веществ в окраинах Солнечной системы, однако природа самой молекулы остаётся неустановленной.

Плутон
Фото: Веб-сайт НАСА
Плутон

Данные были получены с помощью космического телескопа "Джеймс Уэбб". Инструмент зафиксировал специфический спектральный сигнал — "почерк" молекулы, который ранее не встречался в астрономических наблюдениях. Тот факт, что одно и то же вещество присутствует на телах, разделяющих миллиарды миль, стал неожиданностью для исследователей.

Астрофизик Алексей Руднев поясняет, что обнаружение общего химического признака на столь разных объектах позволяет предположить существование универсальных процессов синтеза сложных соединений в условиях глубокого космоса, но для этого требуются дополнительные подтверждения.

На текущем этапе работа не позволяет точно идентифицировать молекулу или определить её химический состав. Исследователи зафиксировали лишь её присутствие и идентичность сигналов с двух разных объектов.

Дальнейшие исследования будут сосредоточены на анализе условий, при которых могут возникать подобные соединения. Это поможет уточнить химический ландшафт внешней части Солнечной системы и понять, как сложные молекулы эволюционируют в пространстве.

Экспертная проверка: Алексей Руднев, астрофизик
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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