Тайны телескопа Джеймс Уэбб: взаимодействие соседних систем определило облик первых галактик

Астрономы предложили механизм формирования "малых красных точек" (LRD) — компактных и ярких объектов, которые наблюдались в ранней Вселенной. Согласно исследованию, опубликованному в The Astrophysical Journal Letters, эти объекты могли появиться благодаря воздействию ультрафиолетового излучения соседних звездных скоплений или малых галактик. Работа объясняет происхождение ранних черных дыр, но пока является теорией.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Красные точки в космосе

Что такое малые красные точки

Малые красные точки — это компактные небесные объекты, которые обнаруживаются преимущественно в периоды, когда Вселенная составляла менее 10% от своего нынешнего возраста. Данные телескопа "Джеймс Уэбб" (JWST) показывают, что эти точки появились примерно через 600 миллионов лет после Большого взрыва и начали исчезать спустя миллиард лет.

Главная загадка этих объектов заключалась в их природе: они обладают высокой яркостью в красном оптическом спектре и ультрафиолетовом диапазоне, однако между этими пиками наблюдается провал в интенсивности света. Ранее не было ясно, какой физический процесс создает такую специфическую светимость.

Механизм формирования и роль компаньонов

Авторы работы предлагают рассматривать LRD не как одиночные объекты, а как системы с "компаньонами". Согласно этой гипотезе, рядом с красной точкой находится объект, излучающий интенсивный ультрафиолет (УФ). Это может быть массивное звездное скопление или ранняя малая галактика с массой от сотен миллионов до миллиардов масс Солнца.

В обычных условиях холодные молекулярные газовые облака фрагментируются и сжимаются, превращаясь в обычные звезды. Однако мощное УФ-излучение от соседа блокирует этот процесс фрагментации. В результате газ сжимается в одну сверхмассивную звезду, которая затем коллапсирует напрямую в черную дыру, минуя стадию взрыва сверхновой.

Такой сценарий объясняет спектральные особенности LRD: красный свет исходит от самого объекта, ультрафиолет — от его компаньона, а провал в спектре вызван поглощением света плотным газовым коконом, окружающим LRD.

"Механизм прямого коллапса газа в черную дыру без стадии сверхновой возможен только при наличии внешнего источника излучения, который предотвратит охлаждение и распад облака на мелкие части", — отметил астрофизик Алексей Руднев.

На каких данных основан вывод

Для проверки гипотезы исследователи проанализировали выборку из 83 объектов LRD, зафиксированных в ходе сверхглубоких обзоров JWST. Результаты анализа представлены в таблице:

Показатель Результат анализа Общая выборка 83 объекта LRD Объекты с УФ-компаньонами 36 из 83 Доля среди самых ярких LRD Более 80% Цвет компаньонов Голубоватый (ультрафиолетовый)

Тот факт, что подавляющее большинство самых ярких красных точек имеют УФ-соседей, подтверждает связь между этими объектами и дает основание предполагать, что компаньоны стали катализаторами их рождения.

Связь с супермассивными черными дырами

Предложенная модель может решить проблему "зародышей" черных дыр. Если LRD формируются путем прямого коллапса, они создают черные дыры массой от 100 тысяч до 1 миллиона солнечных масс. Это гораздо больше, чем остатки обычных звезд. Такие "семена" позволяют объяснить, как супермассивные черные дыры в центрах галактик успели вырасти до гигантских размеров за столь короткий срок после Большого взрыва.

Кроме того, авторы предполагают, что LRD со временем сливаются со своими компаньонами. Этот процесс мог привести к формированию крупных галактик, подобных Млечному Пути, хотя подтвердить это для конкретных систем пока невозможно.

Границы исследования

Работа базируется на анализе имеющихся снимков JWST и теоретическом моделировании. Основным ограничением является разрешение приборов: часть компаньонов могут находиться слишком близко к LRD, чтобы их можно было разделить визуально. В других случаях компаньоны могут быть удалены настолько, что не попали в поле зрения текущих обзоров.

Поскольку исследование опирается на корреляцию (наличие соседа рядом с красной точкой), оно не доказывает причинно-следственную связь напрямую. Для подтверждения гипотезы потребуются более детальные спектроскопические данные и расширение области наблюдений.

В целом работа предлагает логичную цепочку: УФ-излучение соседа $to$ подавление фрагментации газа $to$ прямой коллапс в массивную черную дыру. Это уточняет понимание эволюции ранней Вселенной, но требует проверки на более широкой выборке объектов. Подробности работы доступны в первоисточнике исследования.

Ответы на популярные вопросы

Это доказанный факт или теория?

Это научная гипотеза, основанная на анализе данных телескопа "Джеймс Уэбб". Она объясняет наблюдаемые признаки, но требует дальнейшей проверки.

Что такое "прямой коллапс"?

Это процесс, при котором огромное облако газа сжимается под действием гравитации сразу в черную дыру, минуя стадию жизни и взрыва звезды.

Означает ли это, что Млечный Путь возник так же?

Это возможно, но авторы исследования прямо заявляют, что не могут этого утверждать с уверенностью.