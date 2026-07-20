Мы не первые, кто понял геометрию: опыт в Нью-Йорке выявил общие корни мышления людей и приматов

Исследователи обнаружили, что приматы способны понимать основы геометрии и обрабатывать пространственные формы так же, как это делают люди. Результаты работы, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, указывают на то, что геометрическая интуиция заложена в базовой архитектуре мозга приматов, а не является продуктом исключительно человеческого обучения.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Геометрия в Греции

Метод сравнения: от обезьян до людей

Для проверки гипотезы ученые из Университета Карнеги-Меллона (CMU) организовали эксперимент в зоопарке Seneca Park в Нью-Йорке. В нем приняли участие оливы-павианы (Papio anubis) и макаки-резусы (Macaca mulatta). Животные использовали сенсорный экран, чтобы играть в игру по сопоставлению двумерных геометрических фигур за вознаграждение в виде фруктов.

Задача была усложнена тем, что объекты в игре имели схожие параметры формы, размера и цвета, что требовало от участников точного анализа геометрических отношений, а не простого поиска отличий. Чтобы понять, насколько этот процесс универсален, ту же игру предложили дошкольникам, 21 взрослому американцу и почти 80 представителям народа цимане из Боливии. Последние живут традиционным укладом в тропических низменностях и не имеют доступа к формальному школьному образованию.

Зоолог Дмитрий Мельников поясняет, что включение в группу людей без школьного образования позволяет отсечь влияние обучения и культуры, отделяя приобретенные навыки от врожденных когнитивных механизмов.

Врожденная интуиция пространства

Сравнение результатов разных групп — от двух видов приматов до людей с разным уровнем образования — показало, что способ осмысления базовой геометрии у них практически идентичен. Это позволяет предположить, что дети не учат геометрию с нуля, а опираются на эволюционные интуиции о пространстве и форме, которые присутствуют в мозгу с рождения.

Данный вывод согласуется с археологическими находками: например, в пещере Бломбос в Южной Африке обнаружен камень с параллельными линиями возрастом 70 тысяч лет, а в Германии — бивень мамонта с насечками, которому 40 тысяч лет. Эти артефакты свидетельствуют о том, что наши предки фиксировали геометрические закономерности задолго до появления письменности.

Несмотря на полученные данные, авторы подчеркивают, что исследование касалось базовых двумерных форм. Пока остается неизвестным, в какой степени приматы способны оперировать более сложными пространственными концепциями и где проходит граница между общей для приматов интуицией и специфическими человеческими математическими способностями.