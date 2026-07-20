В Британии нашли старый серебряный денарий: находка обнажила глубинный раскол в Римской империи

При строительстве железной дороги в графствах Бедфордшир и Кембриджшир нашли серебряный денарий эпохи римского владычества в Британии. На монете запечатлён Караузий — правитель, который в конце III века создал независимое государство на территории острова.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Древний город

Караузий начинал карьеру как римский военноморской офицер. В 286 году он провозгласил себя императором севера, фактически разорвав связи с Римом и императором Максимианом. Период его правления продлился до 293 года, когда он был убит собственным казначеем Аллектом, занявшим его место.

Найденная монета была отчеканена около 287 года н. э. На ней сохранились имя и изображение Караузия, что подтверждает его статус самопровозглашённого правителя в тот период.

Значение находки

Археологи отмечают, что предмет служит физическим доказательством политической нестабильности в римской империи конца III века. Находка иллюстрирует стремление отдельных регионов к автономии и внутренние конфликты в военной иерархии Рима.

Случай также подтверждает важность мониторинга почвы при реализации крупных инфраструктурных проектов, так как именно строительные работы позволили обнаружить редкий артефакт.