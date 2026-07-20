Марс больше не скроет свои тайны: три новых аппарата изменят миссии NASA

NASA планирует запустить миссию Skyfall, в рамках которой в 2028 году на Марс отправят три вертолета. Проект расширяет возможности изучения планеты, позволяя исследовать труднодоступные районы, где движение наземных роверов невозможно.
Технической базой для Skyfall стал опыт вертолета Ingenuity, который подтвердил возможность управляемого полета в разреженной марсианской атмосфере. Новая группа аппаратов должна обеспечить мобильность в воздухе над пересеченной местностью, что даст исследователям иную перспективу обзора ландшафта.
Разработка воздушных платформ является частью общей стратегии NASA по комбинированию разных типов техники: орбитальных станций, роверов и летательных аппаратов. Это позволит собирать данные с разных уровней и из разных точек поверхности одновременно.
Анонс миссии приурочен к 50-й годовщине посадки аппарата Viking 1, который 20 июля 1976 года первым успешно приземлился на Марс и передал первые цветные снимки поверхности. Данные Viking 1 заложили основу понимания геологии и атмосферы планеты, на которой теперь будут работать авиационные системы.
Проект Skyfall уточняет подход к навигации в условиях низкой плотности атмосферы, однако конкретные технические характеристики новых вертолетов и их целевые точки посадки в материале не приводятся. Предстоит проверить, насколько эффективно группа из трех аппаратов сможет координировать полеты в реальных условиях Марса.
В российских дилерских центрах зафиксирована нехватка популярных моделей отечественной сборки, что привело к формированию длительных листов ожидания.