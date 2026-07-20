Марс больше не скроет свои тайны: три новых аппарата изменят миссии NASA

NASA планирует запустить миссию Skyfall, в рамках которой в 2028 году на Марс отправят три вертолета. Проект расширяет возможности изучения планеты, позволяя исследовать труднодоступные районы, где движение наземных роверов невозможно.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Планета Марс

Технической базой для Skyfall стал опыт вертолета Ingenuity, который подтвердил возможность управляемого полета в разреженной марсианской атмосфере. Новая группа аппаратов должна обеспечить мобильность в воздухе над пересеченной местностью, что даст исследователям иную перспективу обзора ландшафта.

Разработка воздушных платформ является частью общей стратегии NASA по комбинированию разных типов техники: орбитальных станций, роверов и летательных аппаратов. Это позволит собирать данные с разных уровней и из разных точек поверхности одновременно.

Анонс миссии приурочен к 50-й годовщине посадки аппарата Viking 1, который 20 июля 1976 года первым успешно приземлился на Марс и передал первые цветные снимки поверхности. Данные Viking 1 заложили основу понимания геологии и атмосферы планеты, на которой теперь будут работать авиационные системы.

Проект Skyfall уточняет подход к навигации в условиях низкой плотности атмосферы, однако конкретные технические характеристики новых вертолетов и их целевые точки посадки в материале не приводятся. Предстоит проверить, насколько эффективно группа из трех аппаратов сможет координировать полеты в реальных условиях Марса.