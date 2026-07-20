Мёртвый риф оказался живой легендой: открытие у берегов Бенина переписало карты океанологов

Океанографы обнаружили живой глубоководный коралловый риф у побережья Бенина, который на протяжении почти 60 лет считался погибшим. Находка указывает на наличие малоизученных мезофотических экосистем в Гвинейском заливе, однако точные масштабы и состояние всей системы еще предстоит оценить.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Ank Kumar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Коралловый риф

Объект был впервые замечен в 1960-х годах при поиске рыболовных угодий, но тогда исследователи предположили, что риф мертв. Спустя десятилетия группа ученых под руководством Жерара Зинзиндохуэ из Института рыболовства и океанологии Бенина провела повторную экспедицию. С помощью сонаров команда обследовала участок длиной более 11 километров, выделив два крупных сигнала, соответствующих остаткам рифа.

Для детального осмотра исследователи использовали подводный дрон и систему глубоководных камер National Geographic Exploration Technology Lab. На глубине около 50 метров ученые зафиксировали живую экосистему. По уровню погружения риф классифицировали как мезофотический. Такие системы существуют на больших глубинах, чем привычные мелководные рифы, и из-за ограниченного количества солнечного света часто представляют собой не сплошной массив, а разрозненные колонии.

В ходе обследования были идентифицированы восемь типов кораллов и восемь видов рыб, включая гвинейскую рыбку-ангела (Holacanthus africanus), золотистого африканского луциана (Lutjanus fulgens) и монровийскую рыбу-хирурга (Acanthurus monroviae). Результаты работы опубликованы в журнале Frontiers in Marine Science.

Биолог Андрей Ворошилов поясняет, что мезофотические рифы играют роль важных убежищ для морского биоразнообразия, так как они менее подвержены влиянию поверхностных температурных аномалий, чем мелководные кораллы.

По мнению авторов, обнаруженный риф, вероятно, не является единичным случаем, а отражает общий недостаток данных о прибрежных регионах Западной Африки. При этом зафиксированные кадры охватывают лишь малую часть структуры: согласно историческим данным, вдоль берега Бенина может тянуться сплошной мезофотический риф длиной почти 40 километров. Для подтверждения его общего здоровья, размера и видового разнообразия потребуются новые экспедиции с применением полноценного программы погружений и отбора проб.