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Космический пришелец оказался своим: анализ состава 3I/ATLAS подтвердил универсальность Галактики

Наука » Экология » Космос

Межзвездная комета 3I/ATLAS по своему химическому составу и поведению почти не отличается от комет Солнечной системы. Это позволяет предположить, что процессы формирования ледяных тел в разных частях Галактики универсальны. Результаты исследования основаны на анализе спектров объекта, опубликованном в виде препринта.

3I/ATLAS
Фото: ru.wikipedia.org by International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/Shadow the Scientist is licensed under free for commercial use
3I/ATLAS

Астрономы наблюдали за кометой в течение 23 ночей, используя спектрограф ESPRESSO на Очень большом телескопе (VLT) в Чили. С помощью спектрального анализа ученые разложили свет на составляющие, что помогло определить химический состав газового облака вокруг ядра объекта до и после прохождения перигелия — ближайшей к Солнцу точки орбиты.

В центре внимания оказались молекулы циана (CN) и атомарный кислород. Поскольку воду и углекислый газ трудно фиксировать в оптическом диапазоне с поверхности Земли, исследователи применили косвенный метод: они измеряли линии кислорода, который образуется при распаде этих молекул под влиянием солнечного излучения.

Анализ показал, что на большом удалении от Солнца в газовой оболочке преобладал углекислый газ, но при приближении к звезде основным компонентом стала вода. Это объясняется физикой сублимации: углекислый газ испаряется при более низких температурах, чем водяной лед. Также зафиксировано, что вода продолжала выделяться даже после того, как комета начала удаляться от Солнца. Это следствие тепловой инерции: солнечное тепло медленно проникало в глубокие слои ядра, вызывая запоздалое испарение льдов.

Кроме того, в спектрах обнаружили атомы железа и никеля, а также молекулы CH и C₂. Скорость образования молекул циана в целом совпала с показателями комет нашей системы, хотя зафиксированы и резкие колебания. Последние могут быть следствием вращения ядра или локальных выбросов вещества, но эти гипотезы требуют дополнительной проверки.

Астроном Павел Громов поясняет, что высокая степень сходства межзвездного объекта с местными кометами указывает на схожесть условий в разных звездных системах, где формируются подобные тела из льда и пыли.

Работа уточняет химический профиль 3I/ATLAS и подтверждает закономерности испарения веществ при нагреве. Однако из-за ограниченного периода наблюдений ученые пока не могут точно определить причину резких скачков в концентрации циана.

Экспертная проверка:
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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