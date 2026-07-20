Скелеты в Испании оказались странными: анатомический сдвиг сблизил древних людей с нами

Анализ фрагментов черепов из пещеры Гран-Долина в Испании показал, что толщина теменных костей вида Homo antecessor (человек-предшественник) значительно меньше, чем у более древних гомининов. Результаты сближают этого вида с неандертальцами и современными людьми, однако работа основывается на ограниченном количестве образцов и не позволяет однозначно определить генеалогию вида.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Археологические раскопки

Что выявил анализ костей

Палеоантропологи обнаружили, что теменные кости Homo antecessor имеют толщину от 6,07 до 7,03 миллиметра. Этот показатель заметно ниже, чем у ранних представителей рода Homo (около 10,26 мм) и человека прямоходящего (Homo erectus, около 9,7 мм).

Такая особенность считается прогрессивным признаком. Она означает, что строение черепа архаичных людей из северной Испании по этому параметру ближе к людям позднего плейстоцена и современного анатомического типа, чем к их более древним предкам. При этом стоит учитывать, что у современных людей толщина костей обычно еще меньше, чем у исследованных образцов.

"Уменьшение толщины свода черепа в ходе эволюции часто связано с изменением структуры мозга и общих пропорций головы. Тот факт, что Homo antecessor демонстрирует показатели, близкие к поздним гомининам, может указывать на более быстрое развитие определенных анатомических черт в этой линии", — подчеркнул биофизик Алексей Корнилов.

Метод и данные исследования

Работа основана на изучении трех фрагментов теменных костей, найденных в разные годы (2005, 2007 и 2023) на участке TD6 пещеры Гран-Долина. Исследователи определили, что останки принадлежали взрослым особям. С высокой вероятностью фрагменты принадлежат двум или трем разным людям.

Для получения точных данных авторы применили микрокомпьютерную томографию. В качестве контрольной группы использовали ранее описанный фрагмент черепа подростка из той же пещеры, а также данные по другим представителям плейстоценовых гомининов и людей современного типа.

Группа гомининов Толщина теменной кости Ранние Homo ~10,26 мм Homo erectus ~9,7 мм Homo antecessor 6,07-7,03 мм

Данные показывают резкий скачок в уменьшении толщины кости при переходе от ранних Homo к человеку-предшественнику.

Эволюционный контекст и ограничения

Homo antecessor, возраст которого оценивается примерно в 850 тысяч лет, долгое время считался возможным общим предком неандертальцев и людей разумных. Однако современный научный консенсус смещается в сторону того, что этот предок должен был обитать в Африке. В пользу этой версии говорят находки из марокканской пещеры Гоминид (около 773 тысяч лет назад).

Главным ограничением данной работы является крайне малый объем выборки. Три фрагмента костей — это недостаточный материал для того, чтобы утверждать о закономерности для всего вида. Разная окраска фрагментов может указывать на разных индивидов, но не является строгим доказательством. Кроме того, исследование описывает только морфологический признак, что без генетических данных не позволяет окончательно определить место вида в эволюционном древе.

Работа уточняет анатомический портрет Homo antecessor, фиксируя его сходство с более поздними людьми. Для подтверждения статуса вида как общего предка потребуются более масштабные находки и сравнительный анализ с африканскими гомининами.