Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Запреты приводят только к срывам: популярная кинозвезда нашла способ удерживать форму без диет
Один обязательный платеж хотят убрать: в России предложили приостановить утильсбор на автомобили
Забудьте про скучные выходные в июле: новые активности в Минске принесут неожиданный результат
Жара садится за руль первой: водитель может потерять концентрацию раньше, чем почувствует недомогание
Жители сёл подали заявки: Белгородская область решила проблему освещения на ключевых путях
Банки внезапно пошли ва-банк: ставки по вкладам рванули вверх, но только для новых денег
Деревья вырубили в одночасье: стройка в Сыктывкаре привела к жёстким претензиям минздрава
Больше не нужно ждать из Китая: локализация в Шушарах вынудила конкурентов пересмотреть свои прайсы
Цифровой рубль хотят все: более 40 банков вместо 21 заявили о готовности к новой валюте

Тела с жуткими патологиями: открытие в Британии перевернуло взгляд на милосердие англосаксов

Наука

Археологи обнаружили в Англии возможное свидетельство существования старейшего англосаксонского госпиталя или хосписа. При исследовании средневекового аббатства в поселении Кукхэм (графство Беркшир) зафиксированы массовые захоронения людей с тяжелыми патологиями и травмами, датируемые VIII-IX веками нашей эры.

Археологические раскопки
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Археологические раскопки

Работы проводили специалисты Редингского университета совместно с волонтерами. В ходе раскопок в некрополе выявили около 80 могил, из которых антропологи детально изучили останки 23 человек. Анализ костных тканей показал наличие следов злокачественных опухолей, туберкулеза и других серьезных заболеваний.

У девяти обследованных людей зафиксированы тяжелые травмы, полученные, вероятно, в результате несчастных случаев. На останках одного из погребенных обнаружили признаки трепанации черепа, проведенной незадолго до смерти. Тот факт, что большинство людей в этом месте имели критические проблемы со здоровьем, указывает на то, что здесь хоронили не только монахов, но и людей извне.

Ученые предполагают, что аббатство могло выполнять функцию лазарета или центра паллиативной помощи, где ухаживали за неизлечимо больными. Ранее было установлено, что монастырем в конце VIII века управляла королева Кинетрита, супруга правителя Мерсии Оффы. Высокая концентрация больных в этом месте позволяет выдвинуть гипотезу о наличии здесь организованного медицинского учреждения.

Павел Синицын обращает внимание, что подобные находки позволяют реконструировать социальную структуру раннего средневековья, однако интерпретация места как "больницы" остается гипотезой. Для окончательного вывода необходимо понять статус погребенных — были ли они паломниками, местными жителями или членами общины.

Результаты исследования уточняют роль монастырей в социальной поддержке населения англосаксонской Англии. Главным ограничением работы остается отсутствие данных о том, кто именно получал помощь в аббатстве. Предстоит выяснить, была ли такая практика распространена в других монастырях региона или Кукхэм являлся исключительным случаем.

Экспертная проверка: археолог Павел Синицын
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Сейчас читают
Мусорный остров начал исчезать: в океане появились существа, которые поедают пластик
Наука и техника
Мусорный остров начал исчезать: в океане появились существа, которые поедают пластик
Российский газ исчез — немецкий механизм остановился: Мерц раскрыл болезненную сторону кризиса ФРГ
Экономика и бизнес
Российский газ исчез — немецкий механизм остановился: Мерц раскрыл болезненную сторону кризиса ФРГ
Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай
Садоводство, цветоводство
Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай
Популярное
Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди

В российских дилерских центрах зафиксирована нехватка популярных моделей отечественной сборки, что привело к формированию длительных листов ожидания.

Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото
Дешевле Geely и Changan: в Россию поехали "китайские" японцы
Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана Любовь Степушова
Выглядят как из элитного магазина: 4 идеи использования веток в декоре участка
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Российский газ исчез — немецкий механизм остановился: Мерц раскрыл болезненную сторону кризиса ФРГ
Российский газ исчез — немецкий механизм остановился: Мерц раскрыл болезненную сторону кризиса ФРГ
Последние материалы
В Балтике стало слишком опасно? Швеция пересмотрела сроки запуска своих спутников
Затишье закончилось внезапно: массированная волна беспилотников столкнулась с жёстким ответом ПВО
Эйнштейн зря называл это ошибкой: спустя десятилетия расчёты перевернули космологию
Обычные ватрушки больше не получатся: пару действий изменили привычное представление о выпечке
Город буквально встанет на сутки: визит группы "Ленинград" в Псков парализовал привычный трафик
Мозг буквально сжимается: пассивный отдых перед экраном приведет к необратимым потерям
Дети больше не будут страдать: новое оснащение в Феодосии минимизировало риски в операционных
Кофе снова оправдали, но с оговоркой: фильтрованную чашку сравнили с энергетическим шотом
Плацкарт внезапно исчез из состава: переезды в Крым перейдут на новый формат работы
Собаки в кровати, дочь в своей: Ольга Орлова объяснила неожиданный расклад в спальне
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.