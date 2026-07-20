Тела с жуткими патологиями: открытие в Британии перевернуло взгляд на милосердие англосаксов

Археологи обнаружили в Англии возможное свидетельство существования старейшего англосаксонского госпиталя или хосписа. При исследовании средневекового аббатства в поселении Кукхэм (графство Беркшир) зафиксированы массовые захоронения людей с тяжелыми патологиями и травмами, датируемые VIII-IX веками нашей эры.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Археологические раскопки

Работы проводили специалисты Редингского университета совместно с волонтерами. В ходе раскопок в некрополе выявили около 80 могил, из которых антропологи детально изучили останки 23 человек. Анализ костных тканей показал наличие следов злокачественных опухолей, туберкулеза и других серьезных заболеваний.

У девяти обследованных людей зафиксированы тяжелые травмы, полученные, вероятно, в результате несчастных случаев. На останках одного из погребенных обнаружили признаки трепанации черепа, проведенной незадолго до смерти. Тот факт, что большинство людей в этом месте имели критические проблемы со здоровьем, указывает на то, что здесь хоронили не только монахов, но и людей извне.

Ученые предполагают, что аббатство могло выполнять функцию лазарета или центра паллиативной помощи, где ухаживали за неизлечимо больными. Ранее было установлено, что монастырем в конце VIII века управляла королева Кинетрита, супруга правителя Мерсии Оффы. Высокая концентрация больных в этом месте позволяет выдвинуть гипотезу о наличии здесь организованного медицинского учреждения.

Павел Синицын обращает внимание, что подобные находки позволяют реконструировать социальную структуру раннего средневековья, однако интерпретация места как "больницы" остается гипотезой. Для окончательного вывода необходимо понять статус погребенных — были ли они паломниками, местными жителями или членами общины.

Результаты исследования уточняют роль монастырей в социальной поддержке населения англосаксонской Англии. Главным ограничением работы остается отсутствие данных о том, кто именно получал помощь в аббатстве. Предстоит выяснить, была ли такая практика распространена в других монастырях региона или Кукхэм являлся исключительным случаем.