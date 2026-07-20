Античный мир умел удивлять: на раскопках в Ливии обнаружили символ былого величия

Археологи обнаружили остатки древнего ипподрома в ливийском городе Суса, где располагалась Аполлония Киренская. Находка стала первой подобной структурой в регионе Киренаика; ранее следы сооружений для скачек и гонок на колесницах здесь не фиксировались.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Очистка древнего артефакта

Раскопки провела французская миссия под руководством Венсана Мишеля из Университета Пуатье. Помимо ипподрома, который использовался для спортивных состязаний и общественных мероприятий, исследователи нашли остатки святилищ и театра.

Аполлония была основана греками в период Великой колонизации. Сегодня значительная часть портового города — примерно треть его территории — ушла под воду, однако часть руин сохранилась на суше, что и позволило провести работы.

Павел Синицын поясняет, что обнаружение ипподрома позволяет точнее реконструировать социальную и культурную жизнь города, так как наличие такого объекта указывает на высокий статус поселения и организацию масштабных зрелищ.

На данный момент архитектурный статус некоторых находок остается неопределенным: в частности, одна из структур может оказаться одеоном — небольшим крытым залом для выступлений. Точное время строительства ипподрома и других зданий также не установлено; эти вопросы станут целью будущих исследований.