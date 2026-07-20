Свинца больше не потребуется: ученые МГУ создали базу для безопасной энергетики будущего

Химики из МГУ имени М. В. Ломоносова и Института органической химии имени Н. А. Зелинского РАН разработали метод настройки светопоглощающих свойств полупроводников для создания экологичных солнечных батарей. Исследователи успешно синтезировали новые гибридные материалы, способные эффективно преобразовывать солнечный свет в электричество без использования токсичного свинца. Работа опубликована в журнале Dalton Transactions.

Фото: Pravda.Ru by Сергей Вьюгин is licensed under Все права защищены Плавучая солнечная электростанция на фоне зеленого леса

Проблема запрещённой зоны

Эффективность солнечных элементов напрямую зависит от ширины запрещённой зоны полупроводника — это минимальный порог энергии, необходимый для того, чтобы электрон включился в создание электрического тока. Для максимального КПД этот показатель должен составлять от 1,3 до 1,5 эВ. Широко применяемые сегодня соединения на основе свинца идеально вписываются в этот диапазон и показывают эффективность более 26%, но их высокая токсичность ограничивает массовое применение.

Попытки заменить свинец на близкое по свойствам олово не дали стабильного результата: такие материалы быстро разрушаются на воздухе или под воздействием света. Учёные предложили использовать более устойчивые и безопасные сурьму и висмут. Однако в обычном состоянии ширина их запрещённой зоны превышает 2 эВ, что делает их малоэффективными для улавливания солнечного спектра.

Синтез смешанной валентности

Авторы исследования применили подход, основанный на использовании металлов в разных степенях окисления (+3 и +5) в рамках одного соединения. Это позволило создать в структуре материала дополнительные энергетические уровни (межщелевые состояния), которые «сузили» запрещённую зону до целевых значений.

Химики получили два новых гибридных бромметаллата, где органические и неорганические части связаны в прочный трёхмерный каркас за счёт водородных связей и взаимодействий атомов брома. Измерения показали, что ширина запрещённой зоны новых материалов составила от 1,27 до 1,58 эВ, что практически совпадает с теоретическим оптимумом для фотовольтаики.

Учёный-химик Илья Сафронов поясняет, что управление электронной структурой через смешанную валентность металлов позволяет обходить фундаментальные ограничения стабильности материалов. По его словам, полученные результаты показывают принципиальную возможность создания высокоэффективных полупроводников из доступных и безопасных компонентов, хотя до промышленного внедрения в виде готовых панелей потребуется серия испытаний на долговечность в реальных условиях эксплуатации.

Предложенный метод не снижает химическую стойкость соединений, что выгодно отличает его от других способов модификации галогенидов. В дальнейшем физико-химические свойства таких систем позволят проектировать материалы с заранее заданными оптическими характеристиками для различных типов фотовольтаических устройств.

Экспертная проверка: учёный-химик Илья Сафронов