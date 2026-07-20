Пора признать очевидное: данные о мозге неандертальцев заставили пересмотреть финал их истории

Новое исследование, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences USA, ставит под сомнение долгое представление о том, что неандертальцы проигрывали Homo sapiens в когнитивных способностях. Антропологи из Индианского университета Блумингтон, используя метод деформационного отображения для восстановления объёмов отдельных отделов мозга по форме внутренней поверхности черепа, обнаружили: неандертальцы в основном попадают в диапазон нейроанатомической вариабельности современных людей.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Неандертальцы создают смолу

Исследователи сравнили средние объёмы более дюжины отделов мозга у неандертальцев и двух современных популяций — китайцев хань и европейцев. Оказалось, что разница между самими современными группами по нескольким областям оказалась больше, чем между неандертальцами и людьми нашего времени. "Если бы они жили сегодня, мы бы не заметили разницы", — говорит Том Шёненман, главный автор работы.

Метод деформационного отображения создаёт цифровые реконструкции внутренней поверхности черепа, позволяя оценить объём отдельных мозговых областей. Авторы честно отмечают: это "возможно, лучшее, что мы можем получить" без сохранного мозга неандертальца, но подход далеок от идеала и даёт лишь предварительные результаты. К тому же, связь между объёмом отдельного отдела мозга и когнитивными способностями слабая — больший объём не гарантирует более высокий интеллект.

Работа переосмысливает результаты исследования 2018 года, в котором те же методы показали у неандертальцев в среднем меньший мозжечок, чем у ранних людей. Учитывая роль мозжечка в обработке речи и памяти, авторы тогдашнего делали вывод о когнитивном преимуществе сапиенсов. Шёненман возражает: если считать эту разницу эволюционно значимой, то аналогичные различия между современными популяциями тоже должны быть таковыми — чего большинство современных данных не подтверждает.

Антрополог Артём Климов обращает внимание, что совпадение диапазонов вариабельности не исключает наличия систематических, пусть и небольших, различий в средних значениях, которые на эволюционных масштабах времени могли давать накопительный эффект.

Шёненман предполагает, что неандертальцы не были "переумнены", а просто растворились в более многочисленной популяции сапиенсов в результате смешения генов — процесса, который соавтор исследования 2018 года Наомити Огихара называет "генетическим затоплением" и считает важным, но недостаточным фактором исчезновения неандертальцев. Даже крошечная средняя когнитивная разница, по его мнению, могла иметь значение за тысячелетия сосуществования.

Таким образом, исследование сужает предполагаемую когнитивную пропасть, но не закрывает вопрос: деформационное отображение даёт лишь косвенные оценки анатомии, а связь мозговой морфологии с поведением остаётся плохо понятой. Для более достоверного вывода нужны либо сохранённые мозговые ткани — чего не существует, либо независимые линии доказательств, связывающие конкретные анатомические особенности с когнитивными функциями у ископаемых гомининов.

Экспертная проверка: антрополог Артём Климов